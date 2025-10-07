Σέρρες: Νεκρή 77χρονη μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων – Στο νοσοκομείο 2 ακόμη τραυματίες

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στις Σέρρες, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα και ακόμη δύο άτομα να τραυματίζονται.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη γύρω στις 9.45 το πρωί της Τρίτης 07.10.2025, στην εθνική οδό Σερρών – Δράμας, στο ύψος της διασταύρωσης της Νέας Πέτρας.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά- στο πρώτο επέβαινε 23χρονος οδηγός και στο δεύτερο ένα ζευγάρι ηλικιωμένων με οδηγό 78χρονο και συνοδηγό την 77χρονη σύζυγό του.

Και τα τρία άτομα διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου η 77χρονη κατέληξε ενώ οι δύο οδηγοί νοσηλεύονται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σήμερα (7 Οκτωβρίου 2025) και ώρα 09.45 περίπου, στο 26,2 ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σερρών – Δράμας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 78χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαινε 77χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 77χρονης και τον τραυματισμό του 78χρονου οδηγού και του 23χρονου οδηγού. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών».