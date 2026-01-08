Σέρρες: Καρέ καρέ ο θανάσιμος ξυλοδαρμός του 17χρονου – Αιμορραγούσε από στόμα και μύτη και συνέχισε να τον κλωτσάει

Παγωμένη παραμένει η κοινωνία των Σερρών από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου, για τον οποίο συνελήφθη ένας 16χρονος, το απόγευμα της Τρίτης 6 Ιανουαρίου 2026.

Ο 17χρονος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες με εμφανή σημάδια άγριου ξυλοδαρμού. Ο δράστης μπορεί να υποστήριξε ότι του έριξε μια αγκωνιά, αλλα τα στοιχεία από τις κάμερες και τα ευρύματα στο σώμα του θύματος τον διαψεύδουν. Τα χτυπήματα ήταν πολλά τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα του και κάποια ήταν άκρως σοβαρά.

Από υλικό που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι ο 15χρονος αρχικά χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές τον 17χρονο στο κεφάλι και στο σώμα για περίπου μισό λεπτό. Στη συνέχεια το θύμα ζαλίστηκε, έπεσε κάτω βγάζοντας αίμα από το στόμα και τη μύτη. Αλλά ο 15χρονος συνέχισε με μανία να τον κλωτσά στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του παρά το γεγονός ότι το θύμα ήταν κάτω ανύμπορο να αντιδράσει. Δεν αποκλείεται κάποια από τα τελευταία χτυπήματα να αποδείχθηκαν και τα μοιραία για τη ζωή του 17χρονου.

«Ο αδερφός μου κλαίει στα δικαστήρια»

Ο αδερφός του ανήλικου κατηγορούμενου μίλησε στο LionNews, εκφράζοντας τη συντριβή της οικογένειας και υποστηρίζοντας πως πρόκειται για μια τραγική στιγμή που δεν αντανακλά τον χαρακτήρα του αδερφού του.

«Ο αδερφός μου δεν είναι δολοφόνος. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή κλαίει μέσα στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η οικογένειά του βιώνει επίσης μια βαθιά δοκιμασία, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για την οικογένεια του θύματος.

«Ποτέ δεν ήταν τέτοιο παιδί. Λυπούμαστε πάρα πολύ για την οικογένεια του 17χρονου, αλλά και εμείς δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο», τόνισε.

Την ώρα που ο 16χρονος αναχωρούσε μια παρέα φίλων του ήταν έξω από τα Δικαστήρια και του φώναζαν πως είναι στο πλευρό του. «Μην μασάς», «Είμαστε όλοι εδώ», «Είμαστε δίπλα σου αδερφέ», έλεγαν την ώρα που με σκυμμένο το κεφάλι ο 15χρονος έμπαινε στο περιπολικό και αναχωρούσε για το Αστυνομικό Μέγαρο, όπου παραμένει κρατούμενος.

Η μητέρα του 16χρονου ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του γιου της. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της, φταίει και η ίδια που δεν έβαλε στο παιδί της τα όρια που θα έπρεπε, ζητώντας να δικαστεί η ίδια στην θέση του. «Ας δικαστώ εγώ, όχι το παιδί μου γιατί θα έπρεπε εγώ να έχω βάλει περισσότερα όρια», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 στη 13:00 ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια ο 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στις Σέρρες και παραμένει μέχρι τότε υπό κράτηση. Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Σερρών άσκησε στον 16χρονο ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.