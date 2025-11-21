Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση ηλικιωμένου άντρα – Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του

Μεγάλη επιχείρηση έχει στηθεί στις Σέρρες για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου τα ίχνη του οποίου έχουν εξαφανιστεί από το πρωί της Παρασκευής 21.11.2025.

Πρόκειται για έναν 85χρονο άνδρα που έφυγε από το σπίτι του σε χωριό Καλόκαστρο του δήμου Ηράκλειας στις Σέρρες νωρίς το πρωί της Παρασκευής με την εξαφάνισή του να γίνεται αντιληπτή αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 85χρονος έφυγε με το μηχανάκι του για κυνήγι και δεν είχε επιστρέψει μέχρι το μεσημέρι όπως συνήθιζε, κάτι που αναστάτωσε την οικογένειά του.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του με τη συμμετοχή της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό του 85χρονου συμμετέχουν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νιγρίτας καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νιγρίτας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν αύριο Σάββατο με το πρώτο φως της ημέρας.