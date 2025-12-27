Δεν έχει τέλος το θρίλερ στις Σέρρες με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων.

Το αυτοκίνητο που βρέθηκε αργά χθες το βράδυ στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, από Βούλγαρους κυνηγούς, δεν ανήκει τελικά στον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων Σερρών. Τα ίχνη του Κωνσταντίνου Γκίνη αγνοούνται από το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου.

Ο Χρήστος Ράμος, πρόεδρος εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ μιλώντας στο newsit.gr ανέφερε χαρακτηριστικά: «Να σταματήσουν οι παραφιλολογίες που ενοχλούν τις έρευνες και μας μπερδεύουν. Είναι η 4η μέρα που αναζητούμε τον αγνοούμενο. Αυτά που έχουν ειπωθεί περί εύρεσης του αυτοκινήτου να σταματήσουν, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε σκανάρει όλο το Μπέλλες, τουλάχιστον απο τα Άνω Πορόια, τη Βυρώνεια και το Πετρίτσι, γίνονται μεγάλες προσπάθειες, ας συνεχίσουμε τη δουλειά μας»

Το αυτοκίνητο που βρέθηκε φέρεται να είναι παρατημένο εδώ και αρκετό καιρό από διακινητή μεταναστών.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (27.12.2025) συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του με πυροσβέστες, ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικούς, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Χρήστο Ράμο, της ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιντικής, του Κυνηγετικού συλλόγου Ροδόπολης και της ομάδας 4Χ4 να χτενίζουν την περιοχή και με τη χρήση drones χωρίς όμως κάποιο νέο στοιχείο που θα βοηθήσουν στις έρευνες.

To άρθρο Σέρρες: Δεν ανήκει στον 45χρονο διοικητή της πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr