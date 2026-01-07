Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 15χρονο για το ξύλο μέχρι θανάτου στον 17χρονο – Φίλοι του δράστη έξω από τα δικαστήρια

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ασκήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (7/1/26) στον 15χρονο, που όπως ομολόγησε ο ίδιος, χτύπησε το 17χρονο θύμα, για τα μάτια ενός κοριτσιού. Τα χτυπήματα ήταν τέτοια, που οδήγησαν τον άτυχο νέο από τις Σέρρες, στο θάνατο…

Έξω από τα δικαστήρια, συγκεντρώθηκαν φίλοι του ανήλικου δράστη, στον οποίο φώναζαν λόγια συμπαράστασης. Ο ίδιος βγαίνοντας, δεν είπε το παραμικρό για την υπόθεση, που έχει συγκλονίσει τις Σέρρες και ολόκληρη τη χώρα.

Ο κατηγορούμενος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (9/1/26).



Όπως είπε ο δικηγόρος του 15χρονου, Λεωνίδας Βασιλάκος «πάντα οι κατηγορίες είναι βαρύτερες από αυτό που ίσως καταλήξει το δικαστήριο. Ο εντολέας μου υποστηρίζει ότι είναι μια θανατηφόρα σωματική βλάβη… Δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού».

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του ανήλικου, είχε πει ότι ο 15χρονος είναι συντετριμμένος.

