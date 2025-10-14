Σέρρες: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο και καρφώθηκε σε τζαμαρία συνεργείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις Σέρρες, όπου αυτοκίνητο χτύπησε με σχολικό λεωφορείο, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε τζαμαρία συνεργείου.

Όλα συνέβησαν στο κέντρο της πόλης των Σερρών, όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και τράκαρε με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Η σύγκρουση έγινε από την πλευρά του συνοδηγού του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός πορείας και τα καταλήξει σε συνεργείο αυτοκινήτων.

Το όχημα προτού προσκρούσει πάνω στην τζαμαρία, καβάλησε ένα πεζοδρόμιο, ξερίζωσε ένα δέντρο και ξήλωσε δύο πινακίδες.

Οι μαθητές δημοτικού που επέβαιναν στο σχολικό, επιβιβάστηκαν σε άλλο λεωφορείο, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα και οι γονείς τους.

Για καλή τύχη όλων δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί σε κανένα από τα δύο οχήματα, καθώς ούτε και θύματα.

Ο δήμος Σερρών και ο ιδιοκτήτης του συνεργείου έλαβαν άμεσα δράση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο σημείο του τροχαίου.