Σέρρες: Ένοχος ο 16χρονος για την δολοφονία του Άγγελου – «Πραγματική δικαίωση δεν θα έρθει ποτέ» λέει ο πατέρας του 17χρονου

Ένοχος κρίθηκε σήμερα (27.06.2026) ο 16χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Ποινή φυλάκισης 10 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 16χρονο κατηγορούμενο για την άγρια δολοφονία του 17χρονου παραμονές Θεοφανίων του 2026.

Πρόκειται για τη μέγιστη των ποινών. Την ενοχή του κατηγορούμενου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα είχε ζητήσει νωρίτερα η εισαγγελέας.

«Πραγματική δικαίωση για τον χαμό του παιδιού μου δεν θα έρθει ποτέ. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα και για την οικογένεια μου και θα συνεχίσει να είναι. Το παιδί μου είχε μαρτυρικό θάνατο και αυτό δεν θα αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ τη δικαιοσύνη και την αστυνομία, όμως ευχαριστώ και όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση τους», είπε ο πατέρας του αδικοχαμένου 17χρονου μιλώντας αποκλειστικά στο newsit.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης (24.06.2026) άρχισε η δίκη στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων και στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε ο 16χρονος (ήταν τότε 15 ετών και δύο μηνών), με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα) και ήταν έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων στον Βόλο.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου του 2026 στις Σέρρες, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 17χρονος. Για τον άγριο ξυλοδαρμό του είχε συλληφθεί ο 15χρονος, καθώς στο σώμα του Άγγελου είχαν διαπιστωθεί 31 τραύματα σε διάφορα σημεία. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το θύμα βρέθηκε νεκρό στο υπόγειο του σπιτιού του.

Ο δράστης είχε υποστηρίξει ότι του έριξε μια αγκωνιά, αλλά τα στοιχεία από τις κάμερες και τα ευρήματα στο σώμα του θύματος τον διαψεύδουν. Τα χτυπήματα ήταν πολλά τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα του και κάποια ήταν άκρως σοβαρά.

Στο πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης καταγράφονται τα χτυπήματα που δέχτηκε το θύμα. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε μώλωπες σε μέτωπο, αυτί, μάτια, χείλη, στήθος, χέρια, δάχτυλα και στα πόδια. Μάλιστα, το πτώμα του 17χρονου από τις Σέρρες έφερε θλαστικές κακώσεις κεφαλής, κορμού και άκρων, συμβατές με ξυλοδαρμό. Ο θάνατος οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις. Εντόπισε αποξηραμένο αίμα στη μύτη του 17χρονου, ενώ γίνεται λόγος για εκδορές σε σαγόνι, λαιμό, κλείδα, θώρακα, αγκώνες, καρπό, πλάτη και μέση.

Οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο 17χρονος κράτησε κυρίως αμυντική στάση και δεν αντέδρασε στην επίθεση που δέχτηκε. Στη νεκροψία παρατηρήθηκαν αρκετές εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, στα χέρια, στα πόδια. Καταγράφηκαν 31 εξωτερικά τραύματα. Κατά τη νεκροτομή, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν κατάγματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ίχνη ρήξης σπλήνας και θλάσης νεφρού.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο ξυλοδαρμός του θύματος συνέβη, εντός του προαυλίου της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών, από τον ανήλικο που συνελήφθη και ήδη είναι προσωρινά κρατούμενος. Ο δράστης συνοδευόταν από δύο φίλους του οι οποίοι, όμως, δεν συμμετείχαν καθόλου στον ξυλοδαρμό, όπως κατέθεσαν και οι αυτόπτες μάρτυρες- φίλοι του θανόντα. Ο 17χρονος φέρεται πως δεν αντέδρασε και κράτησε αμυντική στάση.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος είχε ισχυριστεί ότι κατάφερε δύο – τρία χτυπήματα στο θύμα, κάτι που φέρεται ότι επιβεβαιώθηκε και από τις μαρτυρίες των αυτοπτών. Xτυπήματα, που όμως, φαίνεται πως δεν ταιριάζουν με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή έδειξαν την μανία και την αγριότητα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και φαίνεται να καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του 15χρονου περί ενός πολύ περιορισμένου καυγά.

«Σηκώθηκε το παιδί κι έφυγε. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ επαγγελματικά ούτε έχω εκπαίδευση από σχολή πολεμικών τεχνών. Απλά με τους φίλους μου κάνουμε ‘sparring’ καμιά φορά σε υπόγεια σπιτιών μας. Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι εγώ τον σκότωσα. Κλαίω για το παιδί. Η καρδιά μου έγινε πέτρα. Συγκλονίστηκα όταν έμαθα ότι δεν τον βρίσκανε. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι εγώ δεν έδωσα τέτοιο ξύλο», είχε υποστηρίξει ο 16χρονος.