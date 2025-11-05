Σέρρες: Έγκυος γέννησε μέσα σε ασθενοφόρο – Μάχη έδωσαν οι γιατροί για να κρατήσουν στη ζωή το μωρό

Ένα μωρό, βιάστηκε να βγει στον κόσμο με αποτέλεσμα να γεννηθεί μέσα στο ασθενοφόρο την ώρα που μετέφεραν στο νοσοκομείο στις Σέρρες την ετοιμόγεννη μητέρα.

Το περιστατικό συνέβη όταν μία γυναίκα στις Σέρρες έφερε στον κόσμο το παιδί της μέσα σε ασθενοφόρο με τη βοήθεια και την άμεση επέμβαση γιατρού, μαίας και διασωστών του ΕΚΑΒ.

Η ετοιμόγεννη είχε μεταφερθεί από το Κέντρο Υγείας Ηράκλειας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όμως κατά τη διάρκεια της διακομιδής, οι επαγγελματίες προχώρησαν στον τοκετό, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια μητέρας και μωρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το μωρό παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής με τον γιατρό, τη μαία, τον νοσηλευτή και τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Το θρίλερ συνεχίστηκε μέχρι που το ασθενοφόρο έφτασε στο Νοσοκομείο με το μωρό να επανέρχεται και να ακούγεται το κλάμα του.

Το νεογέννητο μπήκε σε θερμοκοιτίδα και παρακολουθείται από τους παιδιάτρους ενώ δεν αποκλείεται λόγω προωρότητας να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.