Σάμος: Σύλληψη διακινητή μετά από καταδίωξη ταχυπλόου με μετανάστες

Τουλάχιστον 14 μετανάστες περισυνελέγησαν στην περιοχή της Σάμου, οδηγώντας στη σύλληψη ενός διακινητή. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πρωί της Παρασκευής (01.05.2026) ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σάμου για ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με μετανάστες επιβαίνοντες, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές του νησιού.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, έσπευσε στην περιοχή της Σάμου και εντόπισε το σκάφος, επιχειρώντας την ακινητοποίησή του με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων. Ο χειριστής του ταχυπλόου δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το σκάφος προσάραξε στο Ακρωτήριο Πράσου, όπου αποβιβάστηκαν οι μετανάστες.

Στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν συνολικά 14 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 3 άνδρες, 8 γυναίκες και 3 ανήλικοι. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες αναγνώρισαν έναν 24χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αζερμπαϊτζάν, ως τον διακινητή τους. Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα, διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά συρροή και με σκοπό το κέρδος, καθώς και για απείθεια.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αλλοδαπών, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα κατέβαλαν σε κύκλωμα διακίνησης το ποσό των 5.000 ευρώ ο καθένας. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το Λιμεναρχείο Σάμου προχώρησε στην κατάσχεση κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντος.