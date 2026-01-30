Σάκης Αρναούτογλου: Το δημόσιο μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του – Η επιθυμία της οικογένειας

Δύσκολες είναι οι στιγμές περνά η οικογένεια Αρναούτογλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Σάκη και του Γρηγόρη.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ενώ αναφέρθηκε στη μητέρα του και με λόγια καρδιάς μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή.

Λίγο αργότερα, ο αδελφός του, Σάκης, ευχαρίστησε μέσω Facebook όλους όσοι έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και γνωστοποίησε την επιθυμία της οικογένειας: αντί για στεφάνια, όποιος θέλει μπορεί να προσφέρει οικονομική ενίσχυση στο «Σπίτι της Άρσις».

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

«Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά. Όσοι συγγενείς φίλοι και γνωστοί σκέφτονται να τιμήσουν τη μνήμη της με κάποιον τρόπο, αν το επιθυμούν, αντί για στεφάνι μπορούν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις». Λογαριασμός δωρεών Eurobank: GR73 0260 2060 0001 6020 1398 633..Σας ευχαριστώ από καρδιάς» έγραψε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η είδηση του θανάτου της μητέρας του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκανε ο παρουσιαστής το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!» έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο παρουσιαστής μίλησε στην εκπομπή που συμμετέχει και είπε ότι θα λείψει και αύριο Παρασκευή 30.01.2026, καθώς η μητέρα του θα κηδευτεί στη Χαλκιδική όπως το επιθυμούσε.