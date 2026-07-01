Σάββας Αναστασιάδης για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του: Έχει καταγραφεί το άτομο να αφήνει το γκαζάκι

Τις πρώτες του δηλώσεις έκανε σήμερα (01.07.2026) ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, λίγες ώρες μετά τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε αυτά και το δικό του.

Μιλώντας στο Action24, ο Σάββας Αναστασιάδης αποκάλυψε πως υπάρχει βίντεο που δείχνει ένα άτομο να βγαίνει από το δάσος και να τοποθετηθεί τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία του. Ανέφερε μάλιστα πως οι εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια των πολιτικών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη έγιναν ταυτόχρονα και οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται πως από τις επιθέσεις έχουν τραυματιστεί συνολικά 5 άτομα, ανάμεσα σε αυτούς η Αφροδίτη Νέστορα που υπέστη ελαφριά εγκαύματα αλλά και η μητέρα της που νοσηλεύεται διασωληνωμένη με σοβαρά εγκαύματα στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

«Εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά. Η αστυνομία πρόλαβε και την έσβησε», ανέφερε αρχικά ο Σάββας Αναστασιάδης.



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«Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου», κατέληξε.