Ρόδος: Το σκηνοθετημένο τροχαίο που έδειχνε έγκλημα και ο 49χρονος δολοφόνος του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή

Σκότωσε τον 64χρονο ξενοδόχο, σκηνοθέτησε ένα τροχαίο δυστύχημα και προσπάθησε να παραπλανήσει τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να μην φτάσουν στα ίχνη του. Ο λόγος για τον δολοφόνο του 64χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό του νησιού.

Πέρασαν σχεδόν οκτώ μήνες για να εξιχνιαστεί η υπόθεση της εξαφάνισης και του θανάτου του Κωνσταντίνου Τσιαντή. Όλα ξεκίνησαν στις 3 Μαΐου του 2025 όταν η σύζυγος του ξενοδόχου δήλωσε στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού της Ρόδου την εξαφάνιση του. Επειδή υπήρξαν βάσιμες ενδείξεις ότι ο θάνατος του 64χρονου άνδρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, αμέσως την υπόθεση ανέλαβε η υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Τέσσερις ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισης οι αστυνομικοί μαζί με τη συνδρομή εθελοντών του silver Alert εντόπισαν σε γκρεμό δίπλα στην επαρχιακή οδό Παστίδα – Καλυθίων το πτώμα του ξενοδόχου αλλά και με τη μηχανή που είχε φύγει από το σπίτι του την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Λίγες ημέρες αργότερα, η υπόθεση επέστρεψε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού της Ρόδου για να συνεχιστεί η προανάκριση. Οι αστυνομικοί συνέχισαν να λαμβάνουν καταθέσεις, να μελετούν το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν συλλέξει, ενώ παράλληλα ανέλυσαν τα αποτελέσματα από τις άρσεις του τηλεφωνικού και του τραπεζικού απορρήτου.

Στο μικροσκόπιο των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ μπήκαν ψηφιακά πειστήρια, τηλεφωνικές συνομιλίες, ενώ η ιατροδικαστική και η τοξικολογική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Έτσι οι αστυνομικοί με βάση όλα τα παραπάνω και επιπλέον δεδομένα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της δολοφονίας, ο οποίος φέρεται έχει φύγει από το νησί και να βρίσκεται σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Πρόκειται για έναν 49χρονο Ουκρανό ο οποίος ήταν γνωστός με το ξενοδόχο, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει κι άλλες φορές τη δικαιοσύνης και στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, ο δράστης που καταζητείται, φέρεται να σκότωσε τον ξενοδόχο κατά το χρονικό διάστημα από τις 20:40 το βράδυ της 1ης Μαΐου του 2025 έως και τις 03:14 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της αστυνομίας ο 49χρονος Ουκρανός «μετά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας, σκηνοθέτησε το τόπο ανεύρεσης του πτώματος, στην προσπάθεια του να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα και καθ’ αυτόν τον τρόπο να αποσιωπήσει το ανωτέρω έγκλημα και να αποφύγει τυχόν διασύνδεση του με αυτό».