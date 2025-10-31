Ρόδος: Πέθανε η 3χρονη που έπεσε στην πισίνα – Έδινε μάχη για τη ζωή της 12 ημέρες

Σε νοσοκομείο της Βρετανίας άφησε την τελευταία του πνοή το 3χρονο κοριτσάκι το οποίο έπεσε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο στις 14 Οκτωβρίου 2025.

Η 3χρονο ξεψύχησε την περαμσένη Κυριακή μετά από 12 ημέρες που νοσηλευόταν σε διάφορα νοσοκομεία. Παρά την μάχη των γιατρών και τον αγώνα που έδινε η ίδια για να κρατηθεί στη ζωή, η πτώση της στην πισίνα της Ρόδου αποδείχθηκε μοιραία.

Από τις πρώτες ημέρες νοσηλείας οι γιατροί είχαν ενημερώσει την οικογένειά του πως η βλάβη που είχε υποστεί η μικρή ήταν ανεπανόρθωτη.

Η 3χρονη αφού πρώτα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, στη συνέχεια διακομίστηκε στην Κρήτη. Εκεί οι γιατροί έκριναν πως θα μπορούσε να διακομιστεί και πάλι σε νοσοκομείο της Βρετανίας.