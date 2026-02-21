Ρόδος: «Νερό», «λουλούδια» και «ψωμιά» οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ναρκωτικών

Δεκάδες πρόσωπα στο επίκεντρο των ερευνών για το κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο, για το οποίο 28 κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026), 5 έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανοίξει και δεύτερη δικογραφία για υποθέσεις τοκογλυφίας και απάτης.

Πρόκειται για μια υπόθεση που χρονολογείται από τον Απρίλιο 10 2025, από όταν συνελήφθησαν δύο γυναίκες στο λιμάνι της Ρόδου έχοντας στην κατοχή τους μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Τα μέλη του κυκλώματος επικοινωνούσαν με κωδικοποιημένα μηνύματα και αναγραμματισμούς προκειμένου να συνεννοηθούν για τη διακίνηση των ουσιών, ενώ οι αρχές ερευνούν δύο παράλληλους άξονες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dimokratiki.gr, ο πρώτος άξονας αφορά στην αποτύπωση μιας επιχειρησιακής ομάδας που λειτουργούσε ιεραρχικά, και ειδικευόταν στην προμήθεια, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορά και περαιτέρω διακίνηση κοκαΐνης, αξιοποιώντας κυρίως ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τη Ρόδο και, σε πρόσθετες διαδρομές, προς Ρόδο και Κω.

Ο δεύτερος άξονας αφορά ένα ξεχωριστό σκέλος οικονομικών αδικημάτων, το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια της ίδιας ερευνητικής διαδικασίας και περιλαμβάνει τοκογλυφία, κακουργηματική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων και ενέργειες όπως άρση τραπεζικού απορρήτου, με αναφορές σε 2 αστυνομικούς και ιδιώτη.

Για την προμήθεια και διακίνηση ναρκωτικών κατηγορούνται 28 άτομα, τα οποία θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη. Από τους 28, ένας 39χρονος Αλβανός φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 45χρονος και ένας 36χρονος επίσης Αλβανικής καταγωγής, ένας 41χρονος επιλοχίας και ένας 33χρονος Έλληνας. Παράλληλα, συγκρατούμενοι των παραπάνω είναι μια 31χρονη Ελληνίδα και μια 23χρονη Αλβανή, μια 29χρονη Ελληνίδα και ένας 41χρονος Αλβανός.

Σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης βρίσκεται και η δικογραφία για απάτη, ξέπλυμα και τοκογλυφία με εμπλεκόμενους έναν 37χρονο και έναν 41χρονο αρχιφύλακα και μια 37χρονη συγγενή του τελευταίου. Επιπλέον εμπλέκονται για κατοχή, χρήση και δοσοληψίες με το κύκλωμα 4 Αλβανοί ηλικίας 36, 32, 33 και 37 ετών, 9 ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 57, 39, 38, 34, 29, 40, 28, 34 και 45 ετών, μια Ρωσίδα ηλικίας 50 ετών και δύο Πακιστανοί ηλικίας 29 και 24 ετών.

Οι συνομιλίες

Οι «Αδιάφθοροι» έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους σε συνομιλίες των μελών της οργάνωσης, κατά τις οποίες οι εμπλεκόμενοι συνεννούνταν μέσω κωδικοποιημένων μηνυμάτων, στα οποία μιλούσαν για κοκαΐνη, την οποία αποκαλούσαν με διάφορες ονομασίες όπως «νερό», «κουβάς», «πλαστικό» και «αφρός».

Κατά την αποτίμηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. το συγκεκριμένο λεξιλόγιο είχε ως στόχο να καλύπτει είδη, γραμμάρια, κιλά και συναλλαγές για ναρκωτικά. Στις καταγραφές εμφανίζονται επίσης συνθηματικά, όπως «ψωμί» και «ψωμιά» για κιλό και κιλά κοκαΐνης, «μπλε» για φιξάκια σε μπλε σελοφάν, «άσος» για 1 γραμμάριο, «λίτρο» και «μισό λίτρο» για ένα και μισό γραμμάριο, αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, ο αναγραμματισμός «ΣΑΠΟ» έχει ερμηνευτεί ως «πόσα», για την κάνναβη χρησιμοποιούνται όροι, όπως «λουλούδια» και «αρβυλάκια χακί», ενώ «ψάρεμα» φέρεται να σημαίνει νέα προμήθεια. Η δικογραφία αποδίδει στα μέλη του κυκλώματος διακίνηση τουλάχιστον 7 κιλών κοκαΐνης, με εκτιμώμενη αξία άνω των 700.000 ευρώ.

Η μεταφορά και οι συλλήψεις

Δύο συλλήψεις είχαν σημειωθεί στις 13 Μαΐου 2025, σε βάρος 31χρονης που συνελήφθη κατά την έξοδό της από το πλοίο «BLUE STAR II» στο λιμάνι της Ρόδου, έχοντας κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 2.240 γραμμαρίων. Δύο μέρες αργότερα, στις 15 Μαΐου, συνελήφθη μια γυναίκα 22 ετών τότε, επίσης κατά την έξοδό της από το ίδιο πλοίο, έχοντας στην κατοχή της κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 2.248 γραμμαρίων.

Μια ανώνυμη καταγγελία έφθασε στους «Αδιάφθορους» δέκα μέρες μετά, στις 26 Μαΐου, κατά την οποία ένας εν ενεργεία αστυνομικός στη Ρόδο, με δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης με προμήθεια μέσω πλοίου που καταφθάνει στο νησί. Στο ίδιο κείμενο καταγγελίας γινόταν λόγος για νομιμοποίηση εσόδων μέσω αγοράς ακινήτων και μέσω εταιρείας ενοικιαζόμενων οχημάτων, με αναφορά και σε δεύτερο αστυνομικό ως συνιδιοκτήτη.

Από την έρευνα, μια αρχική πληροφορία για πιθανή εμπλοκή αστυνομικών στη διακίνηση, τελικά λειτούργησε ως καταλύτης για την ανάδειξη ενός ευρύτερου μηχανισμού. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι άλλα πρόσωπα εμπλέκονταν με την διακίνηση ναρκωτικών και πως οι αστυνομικοί ήταν κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση της τοκογλυφίας και της απάτης.

Στην καρδιά της προανακριτικής διαδικασίας, βρίσκεται πλέον η άρση απορρήτου και η ανάλυση απαντήσεων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, από την οποία αναδείχθηκαν κοινές επαφές μεταξύ των τηλεφωνικών συνδέσεων των 2 συλληφθεισών του 2025. Ως κοινές επαφές καταγράφονται ο 39χρονος από την Αλβανία, που αναδεικνύεται ως πρόσωπο κεντρικού ενδιαφέροντος, και μία 29χρονη Ελληνίδα, που επίσης εμφανίζεται ως κρίσιμη επαφή. Η έρευνα δεν στηρίχθηκε μόνο στο τηλεφωνικό σκέλος. Συνδυάστηκε με φυσική επιτήρηση, καταγραφή δραστηριότητας, ελέγχους σε ηλεκτρονικές βάσεις και διασταύρωση δεδομένων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται επίσης και σε συνομιλία από την 7η Οκτωβρίου 2025 μεταξύ του 39χρονου και 22χρονης, ήδη κρατούμενης, όπου καταγράφεται ότι οι αρχές γνώριζαν τη μεταφορά «πριν από την αποβίβαση», ακόμη και λεπτομέρειες για τα ρούχα τους. Στην ίδια συνομιλία γίνεται αναφορά σε πληροφορία «απ’ αλλού απ’ έξω» και μνεία σε «ενοικιαζόμενα», λέξη που αξιολογείται σε συνάρτηση με την αρχική καταγγελία για εταιρεία ενοικιαζόμενων οχημάτων. Έχουν καταγραφεί επίσης τηλεφωνικές επαφές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2025 μεταξύ του 39χρονου και 37χρονου αστυνομικού, με φράση «λεφτά για το σπίτι», που, σύμφωνα με την αποτίμηση των «Αδιάφθορων», συνδέεται με οικονομική δοσοληψία για ακίνητο. Σε άλλη επικοινωνία γίνεται αναφορά σε «301» ως ένδειξη διαμερίσματος, στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανής μη τυπικής σχέσης χρήσης χώρων.

Η διαδρομή της τοκογλυφίας και της απάτης

Η υπόθεση για τοκογλυφία, απάτη και νομιμοποίηση εξόδων εξετάζεται αυτοτελώς. Η καταγγελία ενός εργολάβου, στις 9 Ιουλίου 2025, αφορά τη ρευστοποίηση επιταγών με παρακράτηση 25% και δανεισμό με επιτόκιο 50% τον μήνα. Στο υλικό περιλαμβάνονται αναφορές σε οφειλή 36.000 ευρώ, εκ των οποίων 16.000 ευρώ φέρονται ως τοκογλυφικό όφελος, και σε «παραχώρηση» εννέα διαμερισμάτων.

Άρση τραπεζικού απορρήτου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουλίου 2025 κατέγραψε διαχείριση σε μετρητά τουλάχιστον 369.922 ευρώ, με ανάλυση πιστώσεων που αξιολογούνται ως δυσανάλογες σε σχέση με δηλωθέντα εισοδήματα. Σε συνομιλία της 14ης Ιανουαρίου 2026 αναφέρεται μεταφορά 1.500 ευρώ μέσω REVOLUT και απόδοση 1.350 ευρώ σε μετρητά, με 150 ευρώ ως προμήθεια, «για να μην φανεί» ως εισόδημα. Το στοιχείο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο διερεύνησης νομιμοποίησης εσόδων.

Κατά την επιχείρηση της 18ης Φεβρουαρίου 2026 σε Αθήνα και Ρόδο, κατασχέθηκαν 327.395 ευρώ, 1.608,34 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 27,23 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις. Στην κατοχή των δύο αστυνομικών βρέθηκαν συνολικά 220.000 ευρώ σε μετρητά.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου άσκησε κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων.