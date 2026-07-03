Ρόδος: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αγροτικό όταν είχε βγει για τρέξιμο

Θλίψη έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία της Ρόδου μετά από νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα (3/7/2026) στην περιοχή Αφάντου, με θύμα έναν 25χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dimokratiki.gr για το τροχαίο, ο άτυχος 25χρονος είχε βγει για τρέξιμο στη Ρόδο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, παρασύρθηκε από διερχόμενο αγροτικό αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο για τον νεαρό άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του αγροτικού οχήματος παρέσυρε τον πεζό.