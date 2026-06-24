Ρόδος: «Μπούκαραν» σε σπίτι στο Φαληράκι και «σήκωσαν» χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ

Εκατό χιλιάδες ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας περιείχε το χρηματοκιβώτιο που αφαίρεσαν άγνωστοι που διέρρηξαν σπίτι στο Φαληράκι της Ρόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, η διάρρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, όταν άγνωστοι εισήλθαν στο σπίτι στο Φαληράκι της Ρόδου, ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο δεδομένο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.