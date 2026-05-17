Ρόδος: Μητέρα και κόρη οι δύο νεκρές του τροχαίου – Κρατείται ο δεύτερος οδηγός

Μία μητέρα 57 ετών και η 26χρονη κόρη της, ήταν οι δύο γυναίκες που βγήκαν νεκρές από τη σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, στις 3.30 μετά το μεσημέρι της Κυριακής (17/5/26), στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο, επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρατείται από τους αστυνομικούς της Ρόδου.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5/26) να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.