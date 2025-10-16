Ρόδος: «Μάχη» για τη ζωή της 3χρονη που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα ξενοδοχείου

Βαρύ είναι το κλίμα με το νέο περιστατικό που ένα παιδάκι 3 χρόνων ετοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείουστη Ρόδο, με τους γιατρούς να δίνουν μεγάλη μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, με την μικρούλα να έχει χειρουργηθεί καθώς παρουσίασε εγκεφαλλικό οίδημα.

Το 3χρονο κοριτσάκι από τη Βρετανία, εξακολουθεί να βρίσκεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14.10.2025 χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ έχει εγκεφαλικό οίδημα, ενώ κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο το βράδυ της Τρίτης υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για την «αποσυμφόρηση του εγκεφάλου».

Μάλιστα ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του παιδιού και κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να σωθεί.

Το περιστατικό με την μικρούλα που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον βυθό της πισίνας, έρχεται λίγες μέρες αφού ένα ακόμη παιδάκι, έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.