Ρόδος: Καταδίκη δύο ανδρών για τον ομαδικό βιασμό Νορβηγίδας τουρίστριας

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό τουρίστριας από τη Νορβηγία, κάθισαν την Παρασκευή (28.11.2025), μετά από αρκετές αναβολές, δύο άνδρες, κάτοικοι Ρόδου και Χανίων.

Το πρωτόδικο δικαστήριο, τούς είχε κρίνει ένοχους για τον ομαδικό βιασμό της Νορβηγίδας τουρίστριας με το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, επιβάλλοντάς τους ποινή κάθειρξης 7 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα, υπό τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους μία φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Την Παρασκευή, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τούς έκρινε ένοχους, όπως κατηγορούνται και τους επέβαλε ποινή κάθειρξης 6 ετών.

Σύμφωνα με τη «δημοκρατική», η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε μετά την καταγγελία της ότι δύο άνδρες από τη Ρόδο και τα Χανιά, τη βίασαν από κοινού και διαδοχικά σε σπίτι του νησιού στις 30 Ιουλίου 2017 και ήταν ιδιαιτέρως βίαιοι.

Η φερόμενη ως θύμα, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, που κατέθεσε στο δικαστήριο, είχε έρθει για διακοπές στο νησί με φίλες της και πριν απ’ αυτό το συμβάν είχε έρθει σε επαφή με ακόμη δύο άτομα με την συναίνεσή της, χωρίς προφυλάξεις.

«Τη χτύπησαν, την έφτυσαν και την εξανάγκασαν σε κολπικές, στοματικές και πρωκτικές συνουσίες»

Το θύμα διατείνεται ότι οι δύο καταδικασθέντες, τη χτύπησαν, την έφτυσαν και την εξανάγκασαν σε κολπικές, στοματικές και πρωκτικές συνουσίες και μάλιστα επανειλημμένως σε ένα σπίτι της Ρόδου, όπου την οδήγησε ο ένας εξ αυτών, τον οποίο γνώρισε ως μέλος μίας μπάντας σε νυχτερινό κέντρο.

Η Νορβηγίδα αναγνώρισε τους δύο δράστες από φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νυχτερινού κέντρου στο Facebook και στη συνέχεια οι αρχές της Νορβηγίας κατέληξαν στην ταυτότητά τους.

Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα παρουσιάστηκε στις 4 Αυγούστου 2017 στις αστυνομικές αρχές του Όσλο, συνοδευόμενη από την δικηγόρο της και έδωσε κατάθεση με ήχο και εικόνα. Στη συνέχεια υπέβαλε και μήνυση.

Όπως είπε, στις 30 Ιουλίου 2017 μαζί με μία φίλη της επισκέφθηκαν γνωστό κέντρο στην πόλη της Ρόδου και εκεί την προσέγγισε ένας εργαζόμενος με τον οποίο φλέρταρε. Τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας και ενώ το κατάστημα είχε σχεδόν αδειάσει τον ακολούθησε για μία βόλτα με το αυτοκίνητό του.

Στην διαδρομή, προς άγνωστη κατεύθυνση, όπως υποστήριξε, την εξανάγκασε σε στοματικό έρωτα και έπειτα την οδήγησε σε σπίτι όπου έφτασε και ο δεύτερος άνδρας, τον οποίο είχε δει να μιλάει με τον πρώτο στο ίδιο κέντρο.

Όπως υποστήριξε, εκεί τη βίασαν διαδοχικά και από κοινού με ιδιαίτερη σκληρότητα. Ο δεύτερος δράστης, αφού ολοκλήρωσαν, την οδήγησε με το αυτοκίνητό του στο νυχτερινό κέντρο. Πήγε σε ένα ταχυφαγείο και σοκαρισμένη ακολούθως στο ξενοδοχείο της.

Με τη φίλη της, όπως είπε, πήγαν σε αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν το περιστατικό και όπως υποστηρίζει δεν έτυχε της δέουσας αντιμετώπισης.

Οι καταγγελλόμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται.