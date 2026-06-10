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Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 70χρονο οδηγό μηχανής

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Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό σημειώθηκε στη Ρόδο, όταν ο 70χρονος οδηγός της μηχανής συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (10.06.2026) στην οδό Ηρακλειδών, στη Ρόδο.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί βεβαίωσαν τον θάνατό του.

Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου, συνέλαβαν τον εμπλεκόμενο 20χρονο οδηγό, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται.

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο με θύμα 70χρονο οδηγό δικύκλου
Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο με θύμα 70χρονο οδηγό δικύκλου / rodiaki

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.

Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο, που οδηγούσε 20χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου.

Πηγή newsit.gr

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