Ρόδος: Για 3 κακουργήματα θα δικαστεί 55χρονη Λευκορωσίδα που κακοποιούσε και βίαζε ανήλικα δίδυμα αδέρφια

Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση της φερόμενης κακοποίησης δύο ανήλικων δίδυμων αδελφών, ενός αγοριού κι ενός κοριτσιού, στη Ρόδο, αφού η 55χρονη η οποία έχει ήδη παραπεμφθεί να δικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος στις 29 Ιουλίου 2026, μετά από αναβολή που είχε δοθεί, καλείται πλέον να αντιμετωπίσει και το ενδεχόμενο μιας δεύτερης, πολύ βαρύτερης δίκης.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η 55χρονη δεν φαίνεται ότι θα καταφέρει να πέσει στα «χαμηλά», αφού νέα εισαγγελική πρόταση την φέρνει αντιμέτωπη με δίκη για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος των δύο παιδιών. Η υπόθεση κακοποίησης, που ξεκίνησε από κοινωνική έρευνα για ενδοοικογενειακή βία το 2022, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σοβαρές δικογραφίες που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τις δικαστικές αρχές του νησιού.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, αξιολογώντας το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, κρίνει ότι προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, ικανές να στηρίξουν δημόσια στο ακροατήριο κατηγορία για 3 κακουργήματα.

Τα περιστατικά κακοποίησης ων δίδυμων φαίνεται να έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2017 έως τις 30 Ιουνίου 2022, οπότε και η υπόθεση τέθηκε υπόψη των αρμόδιων αρχών.

Η κατηγορούμενη μαζί με έναν άνδρα φέρεται να αφαίρεσε τα ρούχα των δύο ανηλίκων, να προέβαλε σε τηλεόραση οπτικό υλικό γυμνών ενηλίκων με άσεμνο περιεχόμενο και, ασκώντας σωματική βία και απειλές να τα εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις με τον άγνωστο άνδρα και με την ίδια.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την πρόταση, φέρεται να ακινητοποιούσε τα παιδιά ώστε να μην μπορούν να διαφύγουν, ενώ ο άγνωστος συνεργός προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος τους.

Ως προς την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων, η εισαγγελική πρόταση αναφέρει ότι η κατηγορούμενη, κατά τη διάρκεια των πράξεων, φέρεται να βιντεοσκόπησε και να φωτογράφισε τα ανήλικα με κινητό τηλέφωνο που είχε στη διάθεσή της, δημιουργώντας ψηφιακά αρχεία τα οποία κατείχε τουλάχιστον για σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη δημιουργία τους.

Αυτό δεν είναι το μόνο περιστατικό που μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών αφού μεταξύ άλλων, φέρεται, ενώ βρισκόταν σε παραλία της Ρόδου με τα δύο αδέλφια, να τοποθέτησε στο εσωτερικό του μαγιό που φορούσε το καθένα καυτές πέτρες και άμμο, ενώ κατά τις επισκέψεις των παιδιών στο σπίτι της φέρεται να τους αφαιρούσε τα ρούχα και να τα προέτρεπε να χορεύουν γυμνά ενώπιόν της.

Της αποδίδεται ακόμη ότι ανάγκασε ανήλικο να παρίσταται σε γενετήσιες πράξεις χωρίς να συμμετέχει σε αυτές, καθώς και ότι έβαλε τα δύο παιδιά να παρακολουθήσουν βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο.

Η έρευνα για την υπόθεση δεν κινήθηκε αρχικώς με υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, αλλά για σωματικές βλάβες λόγω ενδοοικογενειακής βίας, που φέρονται να προέκυψαν στο πλαίσιο κοινωνικής έρευνας όταν η αστυνομία επικοινώνησε με την δασκάλα των παιδιών.

Η πραγματογνώμων αναφέρεται στις συνθήκες διαβίωσης των δύο παιδιών και σε περιστατικά κακοποίησής τους, όπως αυτά της περιγράφηκαν από τα ίδια, ενώ κάνει αναλυτική μνεία και σε περιγραφές σεξουαλικής κακοποίησής τους από την καταγγελλόμενη κι έναν άγνωστο άνδρα.

Η ίδια έκρινε ότι τα παιδιά εκμυστηρεύτηκαν όσα υπέστησαν στις δασκάλες τους διότι ένιωσαν ασφάλεια και πρότεινε μεταξύ άλλων την προστασία τους σε πρακτικό και ψυχολογικό επίπεδο. Σε έκθεση κοινωνικής έρευνας γίνεται επίσης αναφορά σε ανάλογες διηγήσεις των παιδιών προς εκπαιδευτικό.

Ωστόσο, σε δύο καταθέσεις που έδωσαν τα ανήλικα στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου παρουσία παιδοψυχολόγου, δεν επιβεβαίωσαν όσα είχαν εκμυστηρευτεί στις δασκάλες τους και δεν περιέγραψαν περιπτώσεις σεξουαλικής τους κακοποίησης.

Το αγόρι υποστήριξε ότι η 55χρονη έβαλε ζεστές πέτρες στο μαγιό του ίδιου και της αδελφής του, ότι μία φορά τους έβγαλε τα ρούχα και χόρευαν στο σπίτι και ότι έβλεπαν στο διαδίκτυο γυμνούς άνδρες, ενώ το κορίτσι ανέφερε ότι η κατηγορούμενη το είχε αγγίξει στα απόκρυφα σημεία του σώματός του, ότι με μουσική από την τηλεόραση τους έβαλε να χορέψουν γυμνοί και ότι ένας τρίτος άνδρας, τον οποίο τα παιδιά δεν γνωρίζουν, ασέλγησε εις βάρος τους.

Θυμίζεται εξάλλου ότι τα ανήλικα δίδυμα αδέλφια εξετάστηκαν από ιατρούς του γαστρεντερολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και από τον ιατροδικαστή, χωρίς να διαπιστωθεί κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπέρασμα περί σεξουαλικής τους κακοποίησης.