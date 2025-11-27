Ρόδος: «Έχασε το χέρι του από τον αγκώνα και κάτω, δεν έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο» λέει ο αδελφός του 39χρονου πυροτεχνουργού

Στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 39χρονος επιλοχίας πυροτεχνουργός που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Ρόδου, όπου και έχασε τη ζωή του ο 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης Ραφαήλ Γαλυφιανάκης, το πρωί της Τετάρτης (26.11.25).

Ο 39χρονος ΕΠΟΠ πυροτεχνουργός μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Ρόδου στο 401 ΓΣΝ με τους γιατρούς να εκτιμούν πως θα ξεφύγει από τον κίνδυνο. Το δυστύχημα με τη χειροβομβίδα, οι συνθήκες του οποίου διερευνώνται, έχει βυθίσει στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Καταρχήν δεν γνωρίζουμε πως έγινε η αστοχία με τη χειροβομβίδα και πως έγινε το δυστύχημα. Ο αδελφός μου απο τον αγκώνα και κάτω έχασε το χέρι του, δεν μπορεί να γίνει επικόλληση, υπάρχει ακρωτηριασμός. Έχει τραύματα στον θώρακα και ένα οίδημα στο κεφάλι, απο χθες το βράδυ μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο», λέει στο newsit.gr ο αδελφός του 39χρονου.

«Θέλω να πιστεύω ότι βρίσκεται στα χέρια καλών γιατρών, είναι και η σύζυγος του εκεί. Πραγματοποιήθηκε ένα χειρουργείο και θέλω να πιστεύω ότι πήγε καλά. Δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον κίνδυνο. Δεν μας έχουν πει ακριβώς πως έγινε», αναφέρει.

«Όταν θα ξυπνήσει ο αδελφός μου, γιατί θα ξυπνήσει και θα γίνει καλά, θα μας πει τι ακριβώς έγινε. Ο αδελφός μου είναι στην υπηρεσία εδώ και 20 χρόνια. Είναι πυροτεχνουργός στην ειδικότητα του και αυτά τα ξέρει από έξω και ανακατωτά αυτά, έχει μεγάλη εμπειρία. Τώρα μιλάμε για αστοχία υλικού; Δεν το γνωρίζω. Θα το δούμε», επισημαίνει.

«Στη Ρόδο ήταν τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, πολύ καλό παιδί, οικογενειάρχης», καταλήγει.

