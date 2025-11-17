Ρόδος: Έτσι «γάζωσαν» με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία τη στιγμή που βρισκόταν μέσα με την οικογένειά του

Στιγμές τρόμου έζησε ένας επιχειρηματίας και η οικογένειά του στη Ρόδο. Άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον του σπιτιού του, με τα σημάδια της επίθεσης να καταγράφονται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, το βίντεο μέσα από το σπίτι του επιχειρηματία στη Ρόδο, δείχνει και καταγράφει με ήχο τις σφαίρες που έπεσαν στην τζαμαρία, κι ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο εσωτερικό με τα μέλη της οικογένειάς του.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, να αναλύουν καρέ – καρέ το υλικό των καμερών, όχι μόνο από το σπίτι του επιχειρηματία, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή.

Από το υλικό που βρίσκεται στα χέρια των διωκτικών αρχών, οι έρευνες σύμφωνα με πληροφορίες της «Ρ» επεκτείνονται όχι μόνο στη συγκεκριμένη νύχτα, αλλά και μέρες πριν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν και κατά πόσο ο δράστης ή οι δράστες που πάτησαν τη σκανδάλη, είχαν επισκεφθεί ξανά τον χώρο ή γνώριζαν την περιοχή.