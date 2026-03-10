Ρόδος: Ένοχα δύο άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Πρώην λιμενικός ο ένας

Ποινές κάθειρξης επέβαλε σήμερα Τρίτη (10.03.2026), το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε έναν 43χρονο (πρώην λιμενικό) και άλλον ένα αλλοδαπό, ως εμπλεκόμενους σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στη Ρόδο.

Ειδικότερα, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 24 έτη και 6 μήνες (εκτιτέα 20) και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ στον 43χρονο λιμενικό, καθώς επίσης και συνολική ποινή κάθειρξης 23 ετών και 2 μηνών (εκτιτέα 20) και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ στον 43χρονο αλλοδαπό συγκατηγορούμενό του, ενώ έκρινε αθώο έναν 33χρονο αλλοδαπό.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν διαπίστωσαν επαφές και χρηματικές δοσοληψίες ανάμεσα στους δύο καταδικασθέντες.

Οι έρευνες που ακολούθησαν έδειξαν επίσης, οργανωμένη διαδικασία μεταφοράς και διακίνησης μετανατών από την Τουρκία στο νησί της Ρόδου. Ο 43χρονος Έλληνας που καταδικάστηκε αρνείται εξ αρχής την όποια εμπλοκή στην υπόθεση και φυσικά ότι έχει λάβει έστω και ένα ευρώ από τον συγκεκριμένο αλλοδαπό, ενώ είχε τονίσει ότι ο αλλοδαπός τον ενέπλεξε στην υπόθεση αυτή θέλοντας να τον εκδικηθεί.