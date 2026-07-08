Ρωσία: «Βροχή» ουκρανικών drones χτύπησαν τρία διυλιστήρια  και τάνκερς στην Αζοφική Θάλασσα

Τα drones της Ουκρανίας κατάφεραν και έπληξαν κομβικούς στόχους της Ρωσίας, σύμφωνα με σημερινές (08.07.2026) δηλώσεις Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων.

Συγκεκριμένα, ουκρανικά drones έπληξαν τρία ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, ρωσικά τάνκερ στην Αζοφική Θάλασσα και αντλιοστάσια αγωγών, σε μια μεγάλη νύχτα πληγμάτων από τα σύνορα στα Ουράλια ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με μεγάλες ελλείψεις σε καύσιμα σε κάποιες περιοχές καθώς η Ουκρανία έχει εξαπολύσει εκστρατεία με drones κατά των διυλιστηρίων πετρελαίου της και των ενεργειακών της υποδομών, με το Κίεβο να χτυπά στόχους ακόμα πιο μακριά από τα δικά του εδάφη.

Χθες (07.07.2026) το Κίεβο χτύπησε το διυλιστήριο Ομσκ, το μεγαλύτερο της Ρωσίας, βαθιά στη Σιβηρία, σε απόσταση περίπου 2.700 χιλιομέτρων από έδαφος υπό ουκρανική κατοχή.

Σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και οι ειδικές δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν ότι drones έπληξαν τα διυλιστήρια πετρελαίου TANECO και TAIF-NK στο Νιζνεκάμσκ του Ταταρστάν, το διυλιστήριο πετρελαίου Σαρατόφ και τη στρατιωτική αεροπορική βάση Μπορισογκλέμπσκ στην περιφέρεια Βορονέζ.

Ρώσοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τα πλήγματα στις περιφέρειες αυτές, αν και δεν διευκρίνισαν τι στοχοθετήθηκε. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι κατέρριψε 415 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.

Η Ουκρανία δήλωσε επίσης ότι χτύπησε αντλιοστάσιο πετρελαϊκών προϊόντων στο ρωσικό Μπασκορτοστάν, σε απόσταση 1.450 χιλιομέτρων από έδαφος υπό ουκρανική κατοχή. Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έκαναν άμεσα αναφορά σε επίθεση εκεί, αλλά οπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα του οποίου δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί, φαίνεται να δείχνει το πλήγμα. Η έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε από τα πλήγματα αυτά δεν ήταν άμεσα σαφής.

Οι αρχές στο Ταταρστάν, που απέχει περίπου 1.400 χιλιόμετρα από έδαφος υπό ουκρανική κατοχή, δήλωσαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα, ότι υπήρξε αριθμός τραυματιών στα πλήγματα στο Νιζνεκάμσκ.

Η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε ότι drones επιτέθηκαν στον σταθμό άντλησης Κρασνονταρσκάγια, που στέλνει αέριο στην Τουρκία μέσω του αγωγού Blue Stream, αλλά ότι οι εξαγωγές δεν επηρεάστηκαν.