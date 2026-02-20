Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου η δίκη για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας 

Για τις 4 Δεκεμβρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη ενώπιον Εφετείου της Ρούλας Πισπιρίγκου για τις δολοφονίες των δύο μικρότερων κοριτσιών της, της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μηνών Ίριδας.

Η καταδικασμένη σε συνολικά τρις ισόβια για τις δολοφονίες και των τριών κοριτσιών της, Ρούλα Πισπιρίγκου, εμφανίστηκε στο δικαστήριο υποβασταζόμενη με μπαστούνι και κουτσαίνοντας. Ωστόσο, λόγω κωλύματος της συνηγόρου της, Βάσως Πανταζή, η δίκη πήρε αναβολή.

Και η άλλη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της Τζωρτζίνας, πριν από λίγο καιρό αναβλήθηκε για το Σεπτέμβριο 2026.

Η Ρούλα Πισπιριγκου και για τις τρεις ανθρωποκτονίες έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ως η μόνη υπαίτια για τις δολοφονίες των ανυπεράσπιστων παιδιών της.

