Ρουμανία: Ατέλειωτος θρήνος για τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο «δρόμο του θανάτου» – Σε σοκ οι συγγενείς και η «οικογένεια» του Δικεφάλου

Δέκα νέα παιδιά που αγαπούν την ομάδα τους και ταξιδεύουν για να την απολαύσουν από κοντά, για να κάνουν πράξη αυτό που λέει και το σύνθημα της ομάδας «χιλιόμετρα κάναμε πάλι»… 10 άνθρωποι που ξεκίνησαν από τη Βόρεια Ελλάδα για να πάνε μέχρι τη Γαλλία για τον ΠΑΟΚ τους, έμελλε να γίνουν τα πρόσωπα μιας μεγάλης τραγωδίας. 7 από αυτούς, σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία.

Ξεκινώντας το πρωί της Τρίτης (27/1/26) με το μοιραίο βαν, οι 10 Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επέλεξαν να μην πάνε από την σύντομη διαδρομή που απαιτεί μεγαλύτερη γραφειοκρατία και είναι πιο κοστοβόρα. Διάλεξαν το μεγαλύτερο ταξίδι, χωρίς να γνωρίζουν ότι για τους περισσότερους από αυτούς, θα ήταν και το τελευταίο τους. Η μοίρα, τους είχε στήσει καρτέρι θανάτου στη Ρουμανία.

Η σύγκρουση του βαν που ήταν οι Έλληνες, με την κόκκινη νταλίκα ήταν σφοδρή! Και είναι θαύμα το πώς ένας από τους 3 που επέζησαν βγήκε όρθιος μέσα από αυτή την καταστροφή. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές για το κακό και το θάνατο που αντίκριζαν τα μάτια του. Όπως θα περιέγραφε αργότερα, στο ΣΚΑΪ ο υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία Νίκος Βλαχάκης, ο επιζών ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία για την τραγωδία.

Ο δρόμος – καρμανιόλα και η μοιραία αλλαγή εισιτηρίων

«Ξεκίνησαν το πρωί και προτίμησαν να πάνε από Προμαχώνα για να μην περάσουν τελωνεία και να πάνε πιο γρήγορα. Άλλα δύο παιδιά τελευταία στιγμή ακύρωσαν τα εισιτήρια λόγω δουλειάς και τελευταία στιγμή δεν πήγαν σε αυτό το ταξίδι. Τα εισιτήρια συμπληρώθηκαν από άτομα της Θεσσαλονίκης» περιέγραψε χαρακτηριστικά ο ανταποκριτής του LiveNews.

Ο δρόμος που επέλεξαν να ταξιδέψουν τα άτυχα παιδιά, ηλικίας 20 με 30 ετών, δεν είναι μόνο ο πιο μακρύς αλλά όπως έγινε γνωστό μετά το δυστύχημα, είναι και δρόμος – καρμανιόλα. Στο σημείο έχουν γίνει, λένε οι πληροφορίες, τουλάχιστον άλλα 3 – 4 πολύνεκρα τροχαία!

«Ο δρόμος αυτός χαρακτηρίζεται ως ο δρόμος του θανάτου» είπε στο ίδιο μήκος κύματος ο δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Παναγιώτης Μαδιάς, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ο οδηγός πήγε κατευθείαν στο χάρο!.. Σαν και οι δύο οδηγοί ή να είναι μεθυσμένοι ή κάτι να τους έχει συμβεί στην υγεία. Δεν έκαναν αποφευκτικό ελιγμό» συμπλήρωσε, μιλώντας για το μοιραίο τροχαίο και για το πώς μπορεί να έγινε. «Είχε μήπως ισχυρούς ανέμους; Μήπως έφαγε κάποια ριπή του ανέμου και το έσπρωξε απευθείας στο χάρο; Αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί».

Πώς έγινε το δυστύχημα

Όπως φαίνεται στις εικόνες από το σοκαριστικό τροχαίο, ο οδηγός του βαν με τους Έλληνες φιλάθλους, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε σχεδόν μετωπικά με το κόκκινο φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση στην εθνική οδό, κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

Το βανάκι διαλύθηκε και εκφενδονίστηκε, σκορπώντας το θάνατο σε 7 από τους 10 επιβαίνοντες.

Τι έφταιξε; Κάτι συνέβη στον οδηγό; Γιατί δεν μπόρεσε να επαναφέρει το όχημα στην πορεία του;

Αυτός, είναι ο χάρτης της διαδρομής την οποία ακολουθούσε το βαν. Οι δέκα επιβάτες είχαν προορισμό τη Λυών, στην οποία και θα μετέβαιναν από το Λουγκόι:

«Επιχειρήθηκε προσπέραση από το βαν και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας» είπε μεταξύ άλλων και ο υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία Νίκος Βλαχάκης, περιγράφοντας το δυστύχημα. Ταυτόχρονα επιβεβαίωσε πως στη συγκεκριμένη περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Tragedy in Romania: A van carrying fans of the Greek club PAOK crashed into an oncoming truck after attempting an overtaking maneuver

Seven people have died, and three others are injured and in critical condition

The victims were traveling to France to support their team in an… pic.twitter.com/WZQviGU4Rq — Daily Romania (@daily_romania) January 27, 2026

Σκηνές αρχαίας τραγωδία στο νοσοκομείο με συγγενείς θυμάτων – Εκεί και ο Έλληνας πρόξενος

Το βράδυ της Τρίτης (27/1/26) βρήκε συγγενείς και φίλους των θυμάτων, έξω από το νοσοκομείο της Ρουμανίας, όπου ο πόνος ξεχείλιζε.

Εκεί, βρισκόταν και ο Έλληνας Πρόξενος μαζί με τη διερμηνέα της Πρεσβείας για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες και συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση»

«Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα» ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή Live News, τόνισε: «Οι τραυματίες έχουν συνείδηση, έχουν κάνει αξονικές. Δεν κινδυνεύει η ζωή κάποιου από τους τρεις. Έχουν τραύματα στη σπονδυλική στήλη κτλ. Οι ρουμανικές αρχές είναι στη φάση του σοκ. Έκανε προσπέραση το βαν, έπεσε πάνω στο φορτηγό… Εμείς αν επιτρέψουν οι γιατροί, αν μπορούν, θα μεταφερθούν ασφαλώς. Το νοσοκομείο είναι πολύ καλό».

Είναι αναμφισβήτητα μια μαύρη μέρα για τη χώρα και για την ομάδα του ΠΑΟΚ που μετράει ακόμα μία τραγωδία. Ακόμα μία μαύρη σελίδα στην ιστορία των φιλάθλων του, μετά το τραγικό δυστύχημα που είχε γίνει στα Τέμπη το 1999. Τότε, είχαν σβήσει 6 φίλαθλοι της ομάδας, πάλι μετά από σύγκρουση με φορτηγό.

Η θήρα για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ θα μείνει κλειστή στο γήπεδο της Λιόν, στον αγώνα της Πέμπτης 29/1/26. Κανείς από τους φιλάθλους της ομάδας δε θα είναι εκεί για τον αγώνα, που τόσο ήθελαν να απολαύσουν τα 7 νέα παιδιά αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν…