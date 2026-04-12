Ρουκετοπόλεμος στη Χίο: Εντυπωσιακές εικόνες από την Ανάσταση με χιλιάδες ρουκέτες

Το έθιμο του ρουκετοπόλεμου τηρήθηκε και τη φετινή Ανάσταση στη Χίο, με τη νύχτα να γίνεται μέρα στον Βροντάδο τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου (11.4.26).

Το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στη Χίο πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τα συνεργεία του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής να προχωρούν σε ρίψεις από τις προκαθορισμένες θέσεις, μέσα σε ένα πλαίσιο που είχε στόχο την καλύτερη οργάνωση και την ασφαλή διεξαγωγή της βραδιάς.

Η εικόνα ανάμεσα στις δύο ενορίες ήταν, για μία ακόμη χρονιά, εντυπωσιακή, με τον ουρανό να φωτίζεται ασταμάτητα και το θέαμα να καθηλώνει κατοίκους και επισκέπτες.

Σύμφωνα με το politischios.gr, ο φετινός ρουκετοπόλεμος τράβηξε για μία ακόμη χρονιά τα βλέμματα, με εκατοντάδες επισκέπτες από την Τουρκία και άλλες χώρες του εξωτερικού να κατακλύζουν τον Βροντάδο, επιβεβαιώνοντας ότι το έθιμο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πόλους έλξης της αναστάσιμης περιόδου στη Χίο.