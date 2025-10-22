Ρομά χτύπησαν αστυνομικό στη Χαλκίδα: Η συμπλοκή, η καταδίωξη και οι συλλήψεις

Ένας αστυνομικός έπεσε θύμα επίθεσης από Ρομά σε καταυλισμό στην Χαλκιδα την Τρίτη 21.10.2025, όταν πήγε να κάνει σύσταση για φασαρία.

Το περιστατικό που έχει εξοργίσει την τοπική κοινωνία, συνέβη λίγο πριν τις 4 το απόγευμα όταν αστυνομικοί δέχτηκαν κλήση για να παρέμβουν μετά από καταγγελία για έντονη οχλαγωγία στην περιοχή της Χαραυγής στο Δήμο Χαλκιδέων όπου βρίσκεται ο καταυλισμός των ρομά.

Οι αστυνομικοί έκαναν τη σύσταση και αποχώρησαν από το σημείο, όμως μετά από λίγη ώρα, έλαβαν και πάλι κλήση για τον ίδιο λόγο.

Αυτή την φορά κατέβηκε ένας αστυνομικός και μπήκε στον καταυλισμό. Όμως οι δύο ρομά του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν, αναφέρει το eviaonline.gr.

Στη συνέχεια, υπήρξε συμπλοκή ενώ πραγματοποιήθηκε και καταδίωξη από μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας στην περιοχή που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών.

Γεγονός είναι ότι οι καταγγελίες για παραβάσεις της νομοθεσίας είναι συχνές στην περιοχή αυτή όπου βρίσκεται ο καταυλισμός και έχουν σημειωθεί στο παρελθόν πολλά επεισόδια.

Οι δύο δράστες βρίσκονται πλέον στα κρατητήρια του Α.Τ. Χαλκίδας και θα προσαχθούν αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.