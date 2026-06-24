Ρευματοκλοπές υψηλής μεθοδολογίας με «παγκόσμια πατέντα» – Πώς το κύκλωμα «πείραζε» τους ψηφιακούς μετρητές και «έκλεβε» τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το κύκλωμα που δρούσε σε πολλά σημεία της χώρας κάνοντας ρευματοκλοπές. Χρησιμοποιούσαν μεθοδολογία μοναδική στον κόσμο.

Το κύκλωμα έκανε ρευματοκλοπές από το 2017 με την επιχείρηση της αστυνομίας να γίνεται την Τρίτη (23.06.2026) σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, του Κιλκίς, της Χαλκιδικής, της Καβάλας, της Πέλλας, της Ημαθίας, της Πιερίας, του Έβρου, της Ξάνθης, της Λάρισας, των Τρικάλων και της Ηλείας.

Η ζημιά στον ΔΕΔΔΗΕ φτάνει τα 9 εκατ. ευρώ ενώ συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τα τρία βασικά μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 101 φυσικών και νομικών προσώπων για σειρά αδικημάτων, όπως σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, παραβίαση πληροφοριακών συστημάτων, φθορές ψηφιακών δεδομένων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι παράνομες επεμβάσεις πραγματοποιούνταν μετά από «παραγγελία» προσώπων, που ήταν συμβεβλημένοι χρήστες των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός των παρεμβάσεων ήταν η μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα τις ρευματοκλοπές μεγάλης κλίμακας,

Τα μέλη του κυκλώματος διαφοροποιούσαν τις κινήσεις τους ανάλογα με τον τύπο του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο πραγματοποιούσαν τη ρευματοκλοπή.

Στους αναλογικούς μετρητές πραγματοποιούσαν κάθε είδους κινήσεις, όπως παρέμβαση μέσω γεφυρών, διακλαδώσεων, επεμβάσεων σε πηνία, παραβίασης σφραγίδων, απομονώσεων καλωδίων- πηνίων τάσεως κ.α., και με αυτό τον τρόπο μπορούσαν να καταγράψουν μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Ακόμη πιο εξελιγμένη και μοναδική παγκοσμίως μεθοδολογία ακολουθούσαν στους ψηφιακούς μετρητές τύπου EDMIATLAS. Ειδικότερα, χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό (firmware), το οποίο εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό, αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό του μετρητή και στο πληροφοριακό σύστημα τηλεμέτρησης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., μέσω του οποίου έστελναν μέσω ίντερνετ τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη συνέχεια τοποθετούσαν στο λογισμικό του μετρητή ειδικούς συντελεστές κλίμακας και χρονικές παραμέτρους εφαρμογής, με τους οποίους προκαθόριζαν το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ρεύματος και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της παραποίησης, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται τα στοιχεία κατανάλωσης που καταγράφονταν και μεταδίδονταν στο κέντρο τηλεμέτρησης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή αλλοίωση των δεδομένων και τη διατάραξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος τηλεμέτρησης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Οι κινήσεις τους είχαν ως αποτέλεσμα να γίνεται αδύνατη η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στα πραγματικά δεδομένα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλωνόταν από τις παροχές που έκαναν τη ρευματοκλοπή.

Σε πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις είχαν περιοδικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της οργάνωσης επανέρχονταν ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο, προκειμένου να ανανεώνουν τους συντελεστές κλίμακας και τις υπόλοιπες παραμέτρους που επηρέαζαν τη ρευματοκλοπή. Η πρακτική αυτή έδινε στη δράση τους χαρακτηριστικά «συνδρομητικής υπηρεσίας», εξασφαλίζοντας συνεχή ροή παράνομων εσόδων.

Επίσης τα μέλη του κυκλώματος μπορούσαν να κάνουν από μακριά έλεγχο στοιχείων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που τους επέτρεπε να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης, ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις μετρητών και λοιπά τεχνικά δεδομένα των παροχών στις οποίες είχαν παρέμβει.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το γεγονός ότι σε συνολικά -88- ψηφιακούς μετρητές διαπιστώθηκαν παρεμβάσεις με τη χρήση του προαναφερόμενου παράνομου λογισμικού. Ο κατασκευαστής των συγκεκριμένων μετρητών χαρακτήρισε τις επεμβάσεις ως το πλέον εξεζητημένο περιστατικό που έχει εντοπισθεί διεθνώς σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια μετρητές του ίδιου τύπου που λειτουργούν παγκοσμίως. Λόγω της πρωτοτυπίας και της τεχνικής πολυπλοκότητας του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε, αναπτύχθηκε ειδικό εργαλείο διάγνωσης για την ανίχνευση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Καθορισμένους ρόλους είχαν τα τρία βασικά μέλη: ένας 52χρονος φέρεται ως εγκέφαλος και συντονιστής της οργάνωσης, ένας 40χρονος είχε επιχειρησιακό και διαμεσολαβητικό ρόλο, ενώ ένας 43χρονος πραγματοποιούσε τις επεμβάσεις και εισέπραττε αμοιβές.

Σημαντικός αριθμός εμπλεκόμενων παροχών αφορούσε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, internet cafe, βιομηχανίες τροφίμων και ελαιοτριβεία. Σε αρκετές περιπτώσεις η ζημία ανά παροχή ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 606 παράνομες ενέργειες που συνδέονται με 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, με τη συνολική οικονομική ζημία να ανέρχεται σε 9,16 εκατ. ευρώ. Η οργάνωση εκτιμάται ότι αποκόμισε τουλάχιστον 371.000 ευρώ, ενώ η διερεύνηση των περιπτώσεων απάτης μέσω φωτοβολταϊκών συνεχίζεται.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλο κρότου, ειδικός τεχνικός εξοπλισμός, εκατοντάδες σφραγίδες και μολυβδοσφραγίδες του ΔΕΔΔΗΕ, εργαλεία παραποίησης μετρητών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξοπλισμός επικοινωνιών, αντικείμενα που παρέπεμπαν σε προσωπικό της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και 24.970 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, κατά τους ελέγχους του ΔΕΔΔΗΕ εντοπίστηκαν δύο αυτόφωρες περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Στη μία, παροχή που είχε διακοπεί από το 2019 επανασυνδέθηκε παράνομα, προκαλώντας ζημιά 65.775 ευρώ, ενώ στη δεύτερη διαπιστώθηκε παράνομη γεφύρωση τριφασικού μετρητή με απώλεια 6.532 kWh και ζημία 4.401 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.