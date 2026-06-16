Ρεκόρ συμμετοχής και διακρίσεων στα COSMOTE TELEKOM AWARDS 2026

Με ρεκόρ συμμετοχής και διακρίσεων ολοκληρώθηκαν τα COSMOTE TELEKOM AWARDS 2026, ο θεσμός που αναδεικνύει και επιβραβεύει τα έργα, τις ιδέες και τις ομάδες του Ομίλου ΟΤΕ, που δημιουργούν αξία για τους πελάτες, την εταιρεία και την κοινωνία.

Στη φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά, υποβλήθηκαν 62 έργα, αριθμός που αποτελεί την υψηλότερη συμμετοχή στην ιστορία των βραβείων. Συνολικά, διακρίθηκαν 12 ομάδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ανθρώπων του Ομίλου ΟΤΕ να συνεργάζονται, να καινοτομούν και να μετατρέπουν τις ιδέες σε απτό αποτέλεσμα. Την απονομή των βραβείων πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής, και τα μέλη της Διοικητικής Ομάδας.

Στις φετινές βραβεύσεις, εκτός από τις πέντε κατηγορίες και το Βραβείο Κοινού, που αποτελεί ειδική κατηγορία, προστέθηκε και ένα νέο ειδικό βραβείο-έκπληξη: το North Star Project. Το βραβείο αυτό αναδεικνύει έργα στρατηγικής σημασίας, με υψηλό αντίκτυπο για τον Όμιλο ΟΤΕ, τους πελάτες και την κοινωνία, φωτίζοντας πρωτοβουλίες που δείχνουν τον δρόμο για το μέλλον.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν φέτος η παρουσία έργων που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όχι απλώς ως μία τεχνολογική τάση, αλλά ως εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο σκέψης, εργασίας και δημιουργίας αξίας. Η δυναμική αυτή αποτυπώνει τη σταθερή κατεύθυνση του Ομίλου ΟΤΕ να ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην επιχειρησιακή του λειτουργία, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, την καινοτομία και την εμπειρία πελάτη.

Τα COSMOTE TELEKOM AWARDS είναι αφιερωμένα στους ανθρώπους και τις ομάδες που δεν περιμένουν την αλλαγή, αλλά συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία της. Σε εκείνους που αναλαμβάνουν πρωτοβουλία, συνεργάζονται με κοινό σκοπό, δοκιμάζουν νέες προσεγγίσεις και πηγαίνουν την εταιρεία ένα βήμα πιο μπροστά.

Γιατί, όσο η τεχνολογία επιταχύνει την αλλαγή, οι άνθρωποι είναι αυτοί που της δίνουν κατεύθυνση, νόημα και πραγματικό αντίκτυπο. Και αυτό ακριβώς αναδεικνύουν τα COSMOTE TELEKOM AWARDS: μια κουλτούρα συνεργασίας, υπευθυνότητας, τόλμης και περιέργειας, που δίνει αναπτυξιακή δυναμική σε κάθε καλή ιδέα.