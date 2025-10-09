Ραφήνα: Τραυματισμένο αλεπουδάκι αναζητά τροφή στην κεντρική πλατεία

Μία ασυνήθιστη αλλά και συγκινητική εικόνα με μια μικρή, τραυματισμένη αλεπού καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (08.10.2025), στην κεντρική πλατεία της Ραφήνας.

Το τραυματισμένο αλεπουδάκι, εμφανώς εξαντλημένο και φοβισμένο, περιφερόταν ανάμεσα στα τραπέζια και τις καρέκλες των καταστημάτων στη Ραφήνα, αναζητώντας λίγη τροφή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του irafina.gr, το μικρό άγριο ζώο έχει τραυματιστεί στο πίσω δεξί του πόδι, γεγονός που δυσκολεύει την κίνησή του.

Παρά τον τραυματισμό του, το αλεπουδάκι κατέβηκε μέχρι την κεντρική πλατεία της Ραφήνας, δείχνοντας εξοικειωμένο με την ανθρώπινη παρουσία – ένα φαινόμενο που, δυστυχώς, γίνεται ολοένα και πιο συχνό τα τελευταία χρόνια.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα ζώα αυτά κατεβαίνουν προς τις αστικές περιοχές λόγω έλλειψης τροφής και νερού, ενώ καλούν τους πολίτες να μην επιχειρούν να τα πλησιάσουν ή να τα ταΐσουν, αλλά να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ή φιλοζωικές οργανώσεις.

Το αλεπουδάκι, μετά από λίγα λεπτά περιπλάνησης, απομακρύνθηκε προς το λιμάνι της Ραφήνας