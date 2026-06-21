Ραφήνα: Προσωρινή απαγόρευση απόπλου του ταχύπλοου Hyperspeed Jet 4 – Προσέκρουσε κατά την πρόσδεση

Δεμένο στο λιμάνι της Ραφήνας θα παραμείνει το επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο «Hyperspeed Jet 4» αφού επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση απόπλου μετά από πρόσκρουση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό σημειώθηκε στη Ραφήνα χωρίς να εμπλακεί άλλο πλοίο, καθώς την στιγμή της πρόσκρουσης δεν βρισκόταν κοντά άλλο σκάφος, με την απαγόρευση απόπλου να εγκλωβίζει εκατοντάδες επιβάτες στο λιμάνι.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, μεταφέροντας 250 επιβάτες, 27 Ι.Χ. οχήματα και έξι δίκυκλα. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.

Η αρμόδια Λιμενική Αρχή προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.