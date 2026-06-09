Σοβαρό περιστατικό το βράδυ της Δευτέρας (08.06.2026) στη Ραφήνα, όπου πλοίο που μετέφερε επιβάτες, προσέκρουσε στον προβλήτα με αποτέλεσμα να την κόψει στα δύο.

Το ατύχημα έγινε νωρίς το βράδυ, και ενώ το πλοίο βρίσκονταν στο λιμάνι της Ραφήνας. Κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, το πλοίο Andros King χτύπησε τον βόρειο προβλήτα προκαλώντας εκτεταμένες φθορές.

Παρά την σφοδρότητα του χτυπήματος, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί επιβατών ή του πληρώματος.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/limani-rafines-provlita.mp4

Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/rafina-limani-provlita.mp4

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην καταγραφή του ατυχήματος και στην αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Αφού από τον έλεγχο που έγινε δεν διαπιστώθηκαν ζημιές, το πλοίο ταξίδεψε σήμερα στις 07:50 το πρωί από το λιμάνι της Ραφήνας.

To άρθρο Ραφήνα: Πλοίο γεμάτος επιβάτες προσέκρουσε σε προβλήτα και τον έκοψε στα δύο, δείτε βίντεο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr