Σκηνές πανικού καταγράφηκαν σε βίντεο ντοκουμέντο από τη Ραφήνα, το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, αποτυπώνοντας τη στιγμή που μια έντονη λογομαχία σε βενζινάδικο μετατρέπεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε αιματηρή επίθεση.

Στο βίντεο από το βενζινάδικο στη Ραφήνα φαίνεται η κατάσταση να ξεφεύγει πολύ γρήγορα, όταν ο 52χρονος άνδρας επιτέθηκε σε υπάλληλο του πρατηρίου και πελάτη που βρίσκονταν στο σημείο.

Μέσα σε λίγες στιγμές η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σκηνές χάους.



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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να επιτίθεται στους δύο άνδρες. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο κεφάλι και την πλάτη, ενώ ο πελάτης δέχτηκε τραύματα στα χέρια κατά την προσπάθειά του να τον ακινητοποιήσει.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι όλα έγιναν αστραπιαία. Όσοι βρίσκονταν στο πρατήριο δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, καθώς η συμπλοκή πήρε βίαιη τροπή σχεδόν αμέσως μετά την προσπάθεια απομάκρυνσης του δράστη από τον χώρο.

Μετά την επίθεση, ο 52χρονος τράπηκε σε φυγή πεζός. Ωστόσο, ο τραυματισμένος πελάτης τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και λίγο αργότερα τον παρέσυρε, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Στο σημείο επικράτησε νέα αναστάτωση μέχρι την άφιξη των αστυνομικών και των διασωστών.

Όπως ανέφερε στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου, ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν γνωστός στην περιοχή λόγω της ενοχλητικής και προβληματικής συμπεριφοράς του, ενώ είχαν προηγηθεί καταγγελίες στην Αστυνομία.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας, ενώ ο 52χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» υπό αστυνομική συνοδεία.

To άρθρο Ραφήνα: Καρέ-καρέ η επίθεση με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη σε βενζινάδικο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr