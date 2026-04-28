Ρακοσυλλέκτης γάζωσε πολίτες σε δύο διαφορετικά σημεία στην Αθήνα, στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στη Λουκάρεως – Τέσσερις τραυματίες

Μια απίστευτη υπόθεση εκτυλίσσεται στο κέντρο της Αθήνας με έναν 89χρονο ρακοσυλλέκτη οπλισμένο με καραμπίνα να πυροβολεί εναντίον πολιτών σε δυο διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 4 τραυματίες.

Ο ένοπλος ηλικιωμένος αρχικά πήγε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό ανοίγοντας πυρ τραυματίζοντας ένα άτομο. Στη συνέχεια ο 89χρονος κατευθύνθηκε στο Εφετείο που βρίσκεται στην οδό Λουκάρεως πυροβολώντας άλλα τρία άτομα. Οι τραυματίες είναι ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος, αφότου διέφυγε από τον ΕΦΚΑ, όπου τραυμάτισε ένα άτομο, πήγε στο Εφετείο στη Λουκάρεως, όπου και άνοιξε ξανά πυρ, τραυματίζοντας, ευτυχώς ελαφρά, τρία άτομα.

Αρχικά ο άνδρας φαίνεται να μπήκε μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό κρατώντας την καραμπίνα και αφού έφτασε στον 4ο όροφο άνοιξε πυρ πυροβολώντας κατά των υπαλλήλων.

Από τα σκάγια τραυματίστηκε ένας υπάλληλος στο πόδι. Ο άνδρας στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και χάθηκε στα στενά του Κεραμεικού.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματισμένο υπάλληλο. Μάλιστα, αναφέρεται πως οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ στον τραυματία προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.

Στην συνέχεια ο ηλικιωμένος που είχε κρυμμένη μια καραμπίνα μέσα σε καμπαρτίνα, έφυγε από τον Κεραμεικό και πήγε στην οδό Λουκάρεως. Πήγε στο τέταρτο όροφο όπου τραυμάτισε τρεις γυναίκες. Μετά κατέβηκε στο ισόγειο, άφησε την καραμπίνα και διέφυγε με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.