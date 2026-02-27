Ρέντη: Συνελήφθη ο 84χρονος που απείλησε με πιστόλι τους μαθητές του Γυμνασίου

Πανικός προκλήθηκε το χθες το μεσημέρι (26.02.2026) σε Γυμνάσιο του Ρέντη, όταν ένας ηλικιωμένος σημάδεψε με αεροβόλο όπλο παιδιά που εκείνη την ώρα ήταν στο προαύλιο του σχολείου. Μαθητές μίλησαν στο newsit.gr και περιέγραψαν τι συνέβη, ενώ ο άντρας συνελήφθη και οδηγείται σήμερα (27.02.2026) στον εισαγγελέα. Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απειλή σχηματίστηκε σε βάρος του ηλικιωμένου.

«Τα κορίτσια έφτιαχναν το πανό και εμείς καθόμασταν στις κερκίδες. Ξαφνικά βλέπω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο να κρατάει όπλο, να βρίζει κάποια παιδιά και να φωνάζει. Τρομοκρατήθηκα, τρομοκρατηθήκαμε όλοι. Πήγαμε προς το σχολείο και καλέσαμε τις αρχές και τη διευθύντριά μας, που ήρθε αμέσως. Ήταν ένα τρομακτικό συμβάν, δεν το περίμενα και φοβήθηκα πάρα πολύ. Τα μισά παιδιά κλαίγανε. Ήταν πολύ κακό αυτό που έγινε. Δεν πυροβόλησε ευτυχώς», λέει στο newsit.gr μαθητής του σχολείου στου Ρέντη και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Άκουσα κάποιους να λένε ότι μπορεί το όπλο να ήταν ψεύτικο, αλλά εγώ δεν ξέρω αν ήταν αληθινό ή όχι. Έχω ακούσει ότι κάποια παιδιά πέταξαν μια μικρή πετρούλα προς τα πράσινα παραθυράκια. Τότε ο ηλικιωμένος βγήκε έξω, ξαναμπήκε μέσα και μετά ξαναβγήκε κρατώντας όπλο. Έβριζε έναν συμμαθητή μου. Άκουσα να λέει: “θα σου βάλω το όπλο στον κ@@@@”. Ο συμμαθητής μου νευρίασε και τον έβρισε κι εκείνος. Μετά η διευθύντριά μας κάλεσε την αστυνομία και από εκεί και πέρα έγινε ό,τι έγινε».

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται ο ηλικιωμένος άνδρας να κρατάει στα χέρια το πιστόλι και να απειλεί τους μαθητές του 3ου Γυμνασίου στον Άγιo Ιωάννη στον Ρέντη φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε το newsit.gr διάρκειας 21 δευτερολέπτων αποτυπώνεται ο 84χρονος άνδρας να έχει βγει έξω από το σπίτι του στον Ρέντη γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (26.2.26) και να αρχίζει να βρίζει και να λογομαχεί με τους μαθητές γιατί όπως ισχυρίστηκε έκαναν φασαρία.

Εκείνη την ώρα οι περισσότεροι μαθητές ήταν στο προαύλιο του σχολείο και έφτιαχναν πανό για τις συγκεντρώσεις που θα πρσγματοποιηθούν για το δυστύχημα των Τεμπών.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/renti-pistoli.mp4

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα το όπλο που κρατούσε στα χέρια του ο 84χρονος ήταν ένα αεροβόλο – πιστόλι, ωστόσο σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν και μια καραμπίνα.