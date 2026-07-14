Ρέθυμνο: 8χρονος παρασύρθηκε με σωσίβιο στη θάλασσα – Τον έσωσε τουριστικό σκάφος

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 14.07.2026 στο Ρέθυμνο, όταν ένας ανήλικος που βρισκόταν πάνω σε σωσίβιο κουλούρα παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή της παραλίας Λίγρες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό στο Ρέθυμνο σήμανε άμεσα συναγερμό, καθώς ο ανήλικος απομακρυνόταν από την ακτή, με κάθε λεπτό που περνούσε να αυξάνει την αγωνία για την τύχη του παιδιού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, μόλις έγινε γνωστό το συμβάν ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ ειδοποιήθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου για την άμεση παροχή βοήθειας.

Στην περιοχή έσπευσαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, σκάφος της Frontex, ένα επιβατικό – τουριστικό σκάφος, καθώς και περιπολικό όχημα από ξηράς, με τις έρευνες να ξεκινούν αμέσως.

Η αγωνία κορυφώθηκε μέχρι τη στιγμή που το τουριστικό σκάφος κατάφερε να εντοπίσει το παιδί να επιπλέει πάνω στο σωσίβιο. Το πλήρωμα προχώρησε άμεσα στην περισυλλογή του, βάζοντας τέλος στις δραματικές στιγμές που εκτυλίσσονταν στη θάλασσα.

Ο 8χρονος, υπήκοος Γερμανίας, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην παραλία Λίγρες, όπου τον περίμεναν οι γονείς του, οι οποίοι έζησαν στιγμές μεγάλης ανησυχίας μέχρι να δουν το παιδί τους ξανά ασφαλές.

Οι γονείς του παιδιού ανέφεραν ότι ο 8χρονος είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.