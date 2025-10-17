Ρέθυμνο: 77χρονος είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του – Βρέθηκαν όπλα, εκρηκτικά ακόμη και αρχαία

Ολόκληρο οπλοστάσιο έκρυβε μέσα στο σπίτι του στο Ρέθυμνο ένας 77χρονος, ο οποίος πλέον είναι αντιμέτωπος με τον νόμο.

Η επιχείρηση έγινε το πρωί της Πέμπτης (16.10.2025) στο σπίτι του ηλικιωμένου στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί πληροφορήθηκαν για τα όσα έκρυβε στο σπίτι του ο άνδρας. Κατά την έρευνα διαπίστωσαν πως είχε φτιάξει οπλοστάσιο, γεμάτο όπλα, χειροβομβίδες, σφαίρες, εκρηκτικά, ακόμη και αρχαία αντικείμενα.

Μέσα σε αυτά έναν πήλινο αμφορέα και πλήθος πήλινων και λίθινων θραυσμάτων.

Αναλυτικά οι αστυνομικοί βρήκαν:

2 πιστόλια

1 μακρύκανο πυροβόλο όπλο

1 περίστροφο

3 χειροβομβίδες

1 αεροβόλο

7 κυνηγετικά όπλα

12 γεμιστήρες

2.000 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

343 γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδα

6 μασούρια δυναμίτη

1 ακαριαίο φυτίλι

14 πυροκροτητές

Τμήμα οβίδας όλμου

70 κροτίδες

1 μαχαίρι

6 θήκες πιστολιών και περιστρόφων

2 διόπτρες μακρύκανου όπλου

1 βαλλίστρα με 6 βέλη

1 πήλινος αμφορέας και πλήθος πήλινων και λίθινων θραυσμάτων αγνώστου χρονικής περιόδου και

1 κυλινδρικό αντικείμενο (τύπου βραχιόλι)

Ο 77χρονος συνελήφθη ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πληροφορίες από cretapost.gr