Ρέθυμνο: Τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε μόνο του στον δρόμο – Στο αυτόφωρο η μητέρα

Μόνο του έξω από το σπίτι όπου διαμένει με τη μητέρα του στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε να περιπλανιέται ένα τρίχρονο αγοράκι. Μάλιστα, το παιδάκι έφτασε μέχρι σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στις 12 Δεκεμβρίου όταν περαστικοί αντιλήφθηκαν το τρίχρονο αγοράκι μόνο του σε δρόμο στο Ρέθυμνο και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με το rethemnonews.gr, αστυνομικοί που ερεύνησαν την υπόθεση διαπίστωσαν ότι το παιδάκι και το εννιάχρονο αδελφάκι του βρίσκονταν μόνα τους στο σπίτι.

Τα δύο αδελφάκια φιλοξενούνται πλέον στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ η μητέρα τους συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφού διαπιστώθηκε ότι τα είχε αφήσει μόνα και χωρίς επιτήρηση στο σπίτι.

Για την υπόθεση, με εντολή του εισαγγελέα Ρεθύμνου, έχει διαταχθεί έρευνα από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Μάλιστα, μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, ο πατέρας – πρώην σύζυγος της μητέρας – είχε αναλάβει τη φιλοξενία των παιδιών, τα άφησε, όμως, σε συγγενικό του πρόσωπο μεγάλης ηλικίας, με αποτέλεσμα και πάλι το τρίχρονο να βρεθεί μόνο του στον δρόμο… Και τότε, ο πατέρας είχε συλληφθεί με την ίδια κατηγορία.

Η μητέρα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και θα δικαστεί.