Ρέθυμνο: Στιγμές αγωνίας για 6χρονο μετά από τροχαίο με μηχανή – Με αεροδιακομιδή στην Αθήνα, μάχη των γιατρών για να σωθεί το πόδι του

Αγωνία επικρατεί στο Ρέθυμνο μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 6χρονου παιδιού. Οι γιατροί δίνουν μάχη για την αποκατάσταση της υγείας του, με την κατάστασή του να απαιτεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 01.07.2026 στα Σχοινάρια, στο Ρέθυμνο, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας του παιδιού συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αυτοκίνητο. Ο 6χρονος, που ήταν συνεπιβάτης, τραυματίστηκε σοβαρά.

Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου σήμανε συναγερμός. Οι γιατροί το οδήγησαν άμεσα στο χειρουργείο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά του.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των γιατρών επικεντρώνεται στον σοβαρό τραυματισμό του ποδιού του. Το χειρουργείο κρίθηκε ιδιαίτερα δύσκολο, με το ιατρικό προσωπικό να δίνει πραγματική μάχη για να σώσει το άκρο του παιδιού.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία και η αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Η αεροδιακομιδή του 6χρονου είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης, με την οικογένειά του και τους γιατρούς να ελπίζουν ότι το παιδί θα ξεπεράσει τον τραυματισμό του.