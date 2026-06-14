Ράλλυ Δωδώνης: Αυτοκίνητο έπεσε σε θεατές, ένας τραυματίας – Πληροφορίες ότι πρόκειται για παιδί

Πανικός επικράτησε το πρωί της Κυριακής (14.06.2026) στο ράλλυ Δωδώνης, όταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε θεατές, με συνέπεια να τραυματιστεί ένα άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας στο ράλλυ Δωδώνης είναι παιδί, ωστόσο κατά τα πρώτα στοιχεία δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Το ατύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη διαδρομή 2, όπως ανέφερε η ΕΡΤ.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί ένα ακόμη ατύχημα με το αυτοκίνητο «00», χωρίς ευτυχώς τραυματισμό στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων. Η διεξαγωγή των αγώνων έχει προς το παρόν διακοπεί.

Στον αγώνα, που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αυτοκινήτου, συμμετέχουν 25 από τα κορυφαία πληρώματα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν δέκα σύγχρονα αγωνιστικά οχήματα της κατηγορίας «R».

Οι διαγωνιζόμενοι θα διανύσουν συνολικά 78 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Η διαδρομή περιλαμβάνει δύο γνωστές, ιδιαίτερα απαιτητικές και τεχνικές ειδικές διαδρομές, τις οποίες τα πληρώματα θα πρέπει να επαναλάβουν τρεις φορές.