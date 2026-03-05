Ράλι στις τιμές των καυσίμων – Έως και 11 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Από το περασμένο Σάββατο (28/2/2026) όπου ξεκίνησε ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο, οι τιμές καυσίμων παρουσιάζουν ανοδική πορεία με καταναλωτές αγωνιούν για ένα ενδεχόμενο ράλι που θα συμπαρασύρει βενζίνη και πετρέλαιο σε πολύ υψηλά επίπεδα.



Όπως λένε ιδιοκτήτες πρατηρίων αλλά και οδηγοί οι αυξήσεις πλέον είναι πλέον καθημερινές με τη βενζίνη να τσιμπάει από προχθές δύο έως τέσσερα λεπτά. Μεγαλύτερες είναι όμως οι αποκλίσεις στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στις 28 Φεβρουαρίου ήταν 1,752 ευρώ, στις 3 Μαρτίου 1,765 ευρώ και χθες 1,777 ευρώ. Όσον αφορά τώρα το πετρέλαιο κίνησης από τα 1,568 εκτοξεύτηκε στα 1,619 ευρώ, ενώ η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από το 1,181 ευρώ έφτασε στα 1,246 ευρώ. Κι όλα αυτά μέχρι χθες, καθώς και σήμερα υπάρχουν κι άλλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Πλέον στα περισσότερα πρατήρια της Αττικής η τιμή της αμόλυβδης κινείται άνω του 1,75 ευρώ, ωστόσο υπάρχουν και πρατήρια που τη διαθέτουν ακόμα και 1,836 ευρώ. Ωστόσο όπως παρατηρείται οι αυξήσει πλέον είναι μεγαλύτερες στις τιμές του πετρελαίου. Κι αυτό γιατί όπως λένε οι ιδιοκτήτες πρατηρίων το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως σε περιοχές εκτός Αττικής, έχει σημειώσει άνοδο της τάξεως των 12 λεπτών.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/venzinadika-reportage.mp4

«Λοιπόν, η καινούργια παραλαβή σήμερα, πάλι αυξημένη, που σημαίνει από την Τρίτη μέχρι και σήμερα, έχει πάρει επάνω, 5 λεπτά η απλή αμόλυβδη. Χώρια ό,τι είχε πάρει πριν. Και το πετρέλαιο τα διπλάσια. Το πετρέλαιο τρέχει. Αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει, γιατί το πετρέλαιο κίνησης, αγγίζει τους επαγγελματίες. Οπότε αυτό θα ‘χει επίπτωση στην παροχή υπηρεσιών. Και είναι και οι άλλοι οι οποίοι περιμένουν και είναι έτοιμοι να ανεβάσουν τιμές σε ράφια και λοιπά» λέει στο newsit.gr η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Τώρα, άρχισαν οι έλεγχοι, ήρθαν και σε μένα, έκαναν έλεγχο. Καλά κάνανε και ήρθανε, αλλά να πάνε και αλλού, εκεί που πρέπει να πάνε και να μην ξεχνάνε κανέναν».

Από την πλευρά του ο Αναστάσιος Παφραλίδης που είναι ιδιοκτήτης βενζινάδικου στη Θεσσαλονίκη αναφέρει ότι οι μεγαλύτερες αποκλείσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα παρατηρούνται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης που πουλούσαμε 1.18 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα σήμερα το πουλάμε 1,29 ευρώ. Έχει ανέβει πάρα πολύ, ενώ είχαμε παραγγελίες πάρα πολλές, ο κόσμος μας παίρνει για να ενημερωθεί για την τιμή. Τώρα αυτό το διάστημα έχουμε πάρα πολλή δουλειά και ο λόγος είναι γιατί αυτοί που ήταν να πάρουν τον Απρίλιο, παίρνουνε τώρα λόγω όλης της κατάστασης. Βλέποντας όμως ότι η τιμή έχει ανέβει πάρα πολύ, αρχίζουν σιγά σιγά και μας ακυρώνουνε τις παραγγελίες» λέει ο Αναστάσιος Παφραλίδης και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Ειδικά στο βενζινάδικο έχει πάρα πολλή δουλειά την τελευταία εβδομάδα, η τιμή έχει ανέβει κοντά στα 8 λεπτά. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται τόσο για την τιμή, ενδιαφέρεται τόσο για το να γεμίσει και την ποσότητα που θα πάρει στο αμάξι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια. Αλλά μας έχουν ενημερώσει εμάς τα διυλιστήρια ότι και καθόλου παραλαβή να μην κάνουν, 90 μέρες δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά γενικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, ο κόσμος είναι πάρα πολύ προβληματισμένος, ειδικά με τον πόλεμο, και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει η τιμής της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης. Η αμόλυβδη έχει ανέβει κοντά στα 8 λεπτά, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει ανέβει κοντά στα 15 λεπτά και του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στα 11 με 12 λεπτά. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι κάθε μέρα έχουμε διαφορετική τιμή. Άλλη τιμή είχαμε εχθές, άλλη τιμή έχουμε σήμερα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, εχθές στο βενζινάδικο μου πουλούσα 1,74 τη βενζίνη, σήμερα την πουλάω 1,76. Δηλαδή μέσα σε μία μέρα πήρε 2 λεπτά πάνω».

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/venzinadiko2-1.mp4

Οδηγοί και καταναλωτές εμφανίζονται αγχωμένοι, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς αγωνιούν ότι τις επόμενες ημέρες τα υγρά καύσιμα θα σημειώσουν περαιτέρω και μεγαλύτερη αύξηση με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί κι άλλο ο προϋπολογισμός τους.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Οι τιμές έχουν αυξηθεί περίπου επτά με οχτώ λεπτά, ίσως και δέκα. Προς το παρόν κρατιέται κάπως η κατάσταση, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξουν κι άλλες αυξήσεις. Ήρθα να φουλάρω, όπως και πολύς κόσμος.

Από προχθές κιόλας με πήραν τηλέφωνο γνωστοί μου και μου είπαν «πήγαινε να γεμίσεις», γιατί είχαν αγχωθεί» λέει στο newsit.gr οδηγός και συνεχίζοντας συμπληρώνει:

«Ο κόσμος προσπαθεί να προλάβει, να γλιτώσει ίσως αυτά τα 10-20 λεπτά αν ανέβει κι άλλο η τιμή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που προσπαθούμε να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί αυτά είναι χρήματα που μένουν στην τσέπη του καταναλωτή».