Πώς ο Όμιλος Fourlis μετατρέπει τη διακυβέρνηση σε εργαλείο εμπιστοσύνης

Σε μια εποχή όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να αποδεικνύουν καθημερινά όχι μόνο ότι επιτυγχάνουν τους στόχους τους, αλλά και με ποιον τρόπο το καταφέρνουν, η έννοια της υπεύθυνης λειτουργίας μίας εταιρείας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Η διαφάνεια, η λογοδοσία, η ισότητα στη λήψη αποφάσεων, η προστασία των ανθρώπων και των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πλέον «παράλληλες» υποχρεώσεις. Είναι ο ίδιος ο πυρήνας της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Γιατί σήμερα ένας μεγάλος οργανισμός δεν κρίνεται μόνο από τα οικονομικά του αποτελέσματα ή την εμπορική του δυναμική. Κρίνεται ακόμα περισσότερο από την ικανότητά του να έχει το βλέμμα του στο μέλλον, να λειτουργεί με συνέπεια, να δημιουργεί θεμελιώδεις αξίες με διάρκεια και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους: τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους μετόχους, τους πελάτες και, στο τέλος της ημέρας, με την ίδια την κοινωνία.

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία ακολουθεί ο Όμιλος Fourlis, επενδύοντας σταθερά σε ένα μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που δεν αντιμετωπίζει την ευθύνη ως τυπική διαδικασία, αλλά ως καθημερινή πρακτική. Ως έναν ζωντανό μηχανισμό που βοηθά την επιχείρηση να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται, να καινοτομεί και να παραμένει ανθεκτικός μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί για τον Όμιλο Fourlis θεμελιώδη πυλώνα λειτουργίας και βασικό παράγοντα για τη μακροχρόνια βιωσιμότητά του. Μέσα από δομές, πολιτικές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ποιότητα της διοίκησης, ο Όμιλος διαμορφώνει ένα πλαίσιο λειτουργίας που στηρίζει την ανάπτυξη με υπευθυνότητα και προοπτική.

Στο κέντρο αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η ουσιαστική ενσωμάτωση των ESG ζητημάτων στη διοίκηση. Για τον Όμιλο Fourlis, τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης δεν αποτελούν απλώς ένα πεδίο αναφοράς ή συμμόρφωσης, αλλά έναν κρίσιμο παράγοντα στρατηγικής σκέψης και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.

Το ESG, με άλλα λόγια, εξελίσσεται από υποχρέωση reporting σε εργαλείο διοίκησης. Γίνεται ένας τρόπος με τον οποίο ένας οργανισμός μπορεί να μετρά καλύτερα την επίδρασή του, να εντοπίζει κινδύνους, να λαμβάνει πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις και να σχεδιάζει με μεγαλύτερη ασφάλεια το μέλλον.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Fourlis αντανακλά επίσης αυτή τη σύγχρονη αντίληψη για τη διακυβέρνηση. Με 56% ανεξάρτητα μέλη και με τις γυναίκες να κατέχουν το 44% των θέσεων του Δ.Σ., ο Όμιλος ενισχύει την ποικιλομορφία, την ανεξαρτησία της κρίσης και την ποιότητα στη λήψη αποφάσεων. Πρόκειται για στοιχεία που δεν έχουν μόνο θεσμική σημασία, αλλά και ουσιαστικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός σκέφτεται, αξιολογεί προκλήσεις και χαράσσει στρατηγική.

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει προχωρήσει στη σύσταση δύο εξειδικευμένων επιτροπών που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις προτεραιότητές του για το παρόν και το μέλλον. Η Επιτροπή Βιωσιμότητας εποπτεύει τα θέματα ESG και τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ η Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού εστιάζει στην τεχνολογία, την ψηφιακή στρατηγική και την κυβερνοασφάλεια.

Η δημιουργία αυτών των επιτροπών δείχνει τη βαρύτητα που αποδίδει ο Όμιλος Fourlis σε δύο από τους πιο κρίσιμους άξονες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας: τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δύο πεδία που δεν λειτουργούν απομονωμένα, αλλά συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα ενός οργανισμού να προχωρά με σταθερότητα μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Όμιλος επενδύει και σε εξειδικευμένη ESG πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει τη συλλογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση δεδομένων με μεγαλύτερη ακρίβεια και συγκρισιμότητα. Η τεχνολογία γίνεται έτσι πολύτιμος σύμμαχος στη διαφάνεια και στη λήψη αποφάσεων, προσφέροντας καλύτερη εικόνα, καλύτερη πληροφόρηση και πιο ολοκληρωμένη παρακολούθηση των στόχων.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεχή επιμόρφωση των ανθρώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση και στην εποπτεία του Ομίλου. Η εκπαίδευση σε θέματα διακυβέρνησης, κινδύνων και συμμόρφωσης ενισχύει την ποιότητα της εποπτείας και βοηθά στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση, στην πρόληψη και στη θεσμική συνέπεια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2026 προβλέπεται η υλοποίηση στοχευμένης εκπαίδευσης σε θέματα απάτης, διαφθοράς και δωροδοκίας για το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που δείχνει ότι η επιχειρηματική ηθική δεν περιορίζεται στην κορυφή της διοίκησης, αλλά διαχέεται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Γιατί μια κουλτούρα ακεραιότητας χτίζεται καθημερινά, μέσα από τη γνώση, την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή όλων.

Η επιχειρηματική ηθική υποστηρίζεται, επίσης, από μηχανισμούς whistleblowing και πολιτικές συμμόρφωσης, οι οποίοι ενισχύουν τη διαφάνεια και συμβάλλουν στην πρόληψη περιστατικών διαφθοράς. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος Fourlis δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η υπευθυνότητα γίνεται πράξη και όπου η λογοδοσία αποτελεί βασικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας.

Πολύ σημαντική θέση στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου έχουν και η προστασία προσωπικών δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια. Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές υποδομές αποτελούν νευραλγικό κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας κάθε οργανισμού, η πρόληψη, η εκπαίδευση των εργαζομένων και η συνεχής θωράκιση των συστημάτων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εμπιστοσύνη και τη συνέχεια.

Ο Όμιλος Fourlis αντιμετωπίζει την κυβερνοασφάλεια όχι ως τεχνικό ζήτημα, αλλά ως στρατηγική προτεραιότητα. Γιατί η προστασία των δεδομένων, η ασφάλεια των ψηφιακών διαδικασιών και η ετοιμότητα απέναντι σε νέες προκλήσεις αποτελούν βασικά στοιχεία μιας υπεύθυνης και σύγχρονης εταιρικής λειτουργίας.

Έτσι, μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, ο Όμιλος Fourlis αποδεικνύει ότι η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι μια στατική έννοια. Είναι μια δυναμική διαδικασία συνεχούς εξέλιξης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία οργανώνει τη σκέψη της, θωρακίζει τη λειτουργία της, στηρίζει τους ανθρώπους της και προετοιμάζεται για το μέλλον.

Και σε αυτή τη διαδρομή, η διαφάνεια, η ποικιλομορφία, η βιωσιμότητα, η τεχνολογία και η επιχειρηματική ηθική λειτουργούν ως σταθερές αξίες. Αξίες που δίνουν κατεύθυνση, ενισχύουν την εμπιστοσύνη και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη με διάρκεια. Για όλους αυτούς τους λόγους, για τον Όμιλο Fourlis, η υπεύθυνη διακυβέρνηση δεν είναι απλώς ένας ακόμα επιχειρηματικός στόχος. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η επόμενη ημέρα: πιο βιώσιμη, πιο διαφανής, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική.