Πώς δρούσε η συμμορία που παρίστανε τους εφοριακούς και ρήμαζε σπίτια με λεία άνω των 440.000 ευρώ – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο που καταγράφει τη δράση συμμορίας που παρίστανε μεταξύ άλλων τους εφοριακούς και η οποία φέρεται να αποκόμισε περισσότερα από 440.000 ευρώ από διαρρήξεις και απάτες, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, τα μέλη της συμμορίας επέλεγαν για τις διαρρήξεις κυρίως διαμερίσματα πολυκατοικιών και έμπαιναν στα σπίτια από μπαλκόνια ή φωταγωγούς, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της απάτης, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εφοριακούς ή λογιστές.

Με διάφορα προσχήματα έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν μετρητά και τιμαλφή και να τα αφήσουν έξω από την κατοικία τους, όπου τα παραλάμβαναν άλλα μέλη της οργάνωσης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οκτώ άτομα, έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, κατά περίπτωση, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας για τις αστυνομικές ταυτότητες.



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Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, με σαφή ιεραρχική δομή και καταμερισμό ρόλων, έχοντας ως βασικό στόχο τη συστηματική διάπραξη διαρρήξεων και απατών για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως αρχηγός της οργάνωσης φέρεται ένας 33χρονος, ο οποίος είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό, συγκροτούσε τις ομάδες δράσης, επέλεγε τους στόχους και αναλάμβανε τη μεταφορά και τη διαφυγή των συνεργών του με τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν στις επιχειρήσεις.

Τα υπόλοιπα μέλη είχαν αναλάβει διαφορετικούς ρόλους, όπως τη διάπραξη των διαρρήξεων, την αφαίρεση των κλοπιμαίων, την επιτήρηση των χώρων ως «τσιλιαδόροι», αλλά και τη φύλαξη και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν από την εγκληματική δραστηριότητα.

Από την οικονομική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, δεν είχαν αναπτύξει νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ αρκετοί είτε δεν υπέβαλλαν φορολογικές δηλώσεις είτε δήλωναν μηδενικά εισοδήματα, ζώντας αποκλειστικά από τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούσαν συστηματικά αγοραπωλησίες οχημάτων και άλλες οικονομικές συναλλαγές, με σκοπό να αποκρύψουν την προέλευση των παράνομων εσόδων και να τα ενσωματώσουν στη νόμιμη οικονομία μέσω επιχείρησης με νόμιμη δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 44 διαρρήξεις κατοικιών και 14 περιπτώσεις απατών και κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ.