Πύρινη κόλαση στο Ομορφοχώρι Λάρισας – Μαίνεται η φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης, ακούγονται εκρήξεις

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στους χώρους της επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας με την ατμοσφαιρα να είναι αποπνικτική.

Μπορεί η ένταση της φωτιάς στο Ομορφοχώρι Λάρισας να έχει περιοριστεί, ωστόσο, συνεχίζουν τη μάχη της πυρόσβεσης ισχυρές δυνάμεις το πρωί του Σαββάτου (11.07.2026).

Η έλλειψη ισχυρών ανέμων διευκολύνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το Ομορφοχώρι, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότερα από 50 άτομα της Πυροσβεστικής με 22 οχήματα, καθώς και υδροφόρες των δήμων και χωματουργικά μηχανήματα. Βασικός στόχος είναι η αποτροπή εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε γειτονικές επιχειρήσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνεται από τις συνεχείς εκρήξεις που προκαλούνται από φιάλες προπανίου και άλλα εύφλεκτα υλικά, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Παρότι το μέτωπο έχει οριοθετηθεί, οι αρχές τονίζουν ότι η πλήρης κατάσβεση θα απαιτήσει αρκετές ημέρες λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού, μετά από καταγγελίες συγγενών των ιδιοκτητών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η φωτιά προκλήθηκε σκόπιμα. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Πυροσβεστική, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρεί ήδη ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Λάρισας, ενώ αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.