Πύργος: Φωτιά σε διαμέρισμα μετά από έκρηξη κλιματιστικού – Στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί που ένιωσαν αδιαθεσία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (02.072026) στον Πύργο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Μία μητέρα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία που ένιωσαν ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη κλιματιστικού σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας, στον Πύργο. Ένοικοι είδαν την πολυκατοικία να «πνίγεται» στους καπνούς μέσα σε μια στιγμή ενώ φλόγες ξεπηδούσαν από το συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη έσπευσε στο σημείο προσπαθώντας να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες.

Ταυτόχρονα, αστυνομικές δυνάμεις έθεσαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Από την εισπνοή των πυκνών καπνών, μία μητέρα και το παιδί της αισθάνθηκαν αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από κλιματιστικό, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διερευνηθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πληροφορίες από patrisnews.com