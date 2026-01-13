Πύργος: Τραυμάτισε με μαχαίρι στο λαιμό την γυναίκα του και για 45 λεπτά απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του

Όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης (13/1/26) στον Πύργο Ηλείας, με έναν άνδρα περίπου 50 ετών, σε έξαλλη κατάσταση να μαχαιρώνει στο λαιμό την γυναίκα του, η οποία κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού για να σωθεί!

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον άνδρα με ένα μαχαίρι στο χέρι του, να απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του! Το θρίλερ στον Πύργο, κράτησε για 45 λεπτά!

Σύμφωνα με το PatrisNews, όλα ξεκίνησαν με έναν καβγά του ζευγαριού, ο οποίος πήρε ακραία τροπή. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς, ο άνδρας πείστηκε να αφήσει το μαχαίρι. Τότε εκείνοι τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας όπου ασκήθηκε σε βάρους ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογειακη βια. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Ως τότε, κρατιέται στην ΔΑ Ηλείας.