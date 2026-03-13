Πύργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ένας 18χρονος μαθητής λυκείου στον Πύργο Ηλείας που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου.

Ο μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι στον Πύργο βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου, στο ύψος του διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Το γεγονός έγινε αντιληπτό από γείτονες που έσπευσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Πύργου, βαριά τραυματισμένο.

Γείτονας που έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες μιλώντας στο ilialive.gr ανέφερε ότι “… βρήκαμε το παιδί, στην αρχή προσπαθήσαμε να του κάνουμε ανάνηψη, η οποία πέτυχε και άρχισε να ανασαίνει το παιδί αφού έβγαλε το αίμα από τους πνεύμονες. Ευτυχώς το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του αλλά ανάσαινε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ήταν κοντά και παιδίατρος η οποία βοήθησε και αυτή…”.