Πύργος: Κατέρρευσε κτίριο σε πλατεία – Ζημιές σε τρία οχήματα

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (15.10.2025) στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο.

Ετοιμόρροπο κτίριο στην περιοχή του Πύργου, κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο θύμα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου.

Η κατάσταση του κτιρίου αυτή την ώρα δείχνει πως χρήζει άμεσης κατεδάφισης καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να καταρρεύσουν κι άλλα τμήματά του, με κίνδυνο να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.

Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες από το συμβάν.